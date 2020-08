ĐOLE ĐOGANI PRVU LOVU ZARADIO NA PIJACI: Evo šta je radio sa 12 godina i na šta je potrošio PARE! Bilo je DRUGO VREME

Đole Đogani progovorio je o prvim parama koje je zaradio, a tada je imao samo 12 godina.

"Prvi džeparac sam zaradio sa 12 godina. Moji drugari i ja svakog dana na letnjem raspustu išli smo na Cvetkovu pijacu koja je bila ukrašena raznim zelenilom na sve strane vocće i povrće raznih boja. A mi klinci smo imali svoj omiljeni kutak u debelom hladu gde smo čekali kamione sa lubenicama i čim bi stigao, mi bismo potrčali i nudili se da pomognemo u istovaru lubenica. Seljaci u to vreme uglavnom iz Opova, to je bilo najpoznatije mesto za najbolje lubenice, oni bi nas rasporedili i tako ruka do ruke odradili istovar", rekao je Đole, pa dodao:

"Uvek ljubazni seljaci za to su nas nagrađivali po jednom lubenicom, a mi onda tu lubenicu prodamo i tako zaradimo sebi za džeparac. Nekoliko istovara i zaradimo pare, a onda smo išlina bazen koji je tada bio jako popularan. Za ostatak para sam kupovao uglavnom nešto sto je mami bilo potrebno za kuću. To je bilo neko drugo vreme, bajka..."

Denser je dodao i da je to bilo drugačije, lepše vreme i da je uživao i osećao se jako korisno što je već tada, sa samo 12 godina uspevao da zaradi svoj dinar.

