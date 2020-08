OVO JE ŽENA KIKIJA GOLUBOVIĆA: Čekala ga godinama, imaju ćerku, a čak je ISTETOVIRAO NJEN LIK NA RUCI! (FOTO)

Kristijan Golubović nedavno je izašao iz zatvora, a njegov ulazak u rijaliti mesecima se najavljuje.

Kristijan je godinama u braku sa Ivanom Veljković, koja već 8 godina sama podiže njihovo dete. Par ima ćerkicu Veru, a za njegovu ženu svi kažu da je prava lepotica.

Podsetimo, nakon brojnih spekulacija da je Kristijan Golubović u rijalitiju Farma prevario svoju suprugu Ivanu, ona se tada obratila svojim prijateljima na društvenoj mreži i šokirala sve izjavom:

"Volim mog čoveka, on je sve moje, prvi i posle njega niko neće postojati, čak i da ne budemo zajedno, on je jednom i zauvek. I da me vara i prevari, dosta više, on će uvek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me je prevario, to ne znači da nas nikada neće videti."

Kristijan ima čak i tetovažu na ruci posvećenu svojoj ženi.

