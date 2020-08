TREBALO JE DA UMREM U PROLEĆE 2013: Isidora Bjelica ovako se borila sa TEŠKOM BOLEŠĆU, a pre mesec dana napisala OVO!

Isidora Bjelica napustila nas je danas, u 52. godini života, a o svojoj bolesti javno je govorila.

Isidora Bjelica umrla je u stanu njenih roditelja na Novom Beogradu. Ona je pre mesec dana otvoreno govorila o borbi sa kancerom, koju je godinama vodila.

foto: Marina Lopičić

"Nisam htela da vas davim, mislila sam da mogu sama. Međutim, ovo su tako jezive fizičke i psihičke muke, da ću vas zamoliti da umolite dragog Hrista da prašta i da više završi ovu agoniju. Sve što je bilo u mojoj moći ja sam probala, ali čemu je služilo? Ničemu. Samo još više i više bola. Nažalost, izolacija mi je došla glave za moju primarnu bolest. Praštajte, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnu", započela je Bjelica tada na svom Fejsbuk profilu.

"Trebalo je da umrem u proleće 2013, samo zahvaljujući mojoj prijateljici dr Dušici Matović otkrili su mi kancer na levom jajniku veličine deset cm koji je već metastazirao. Loša prognoza od 6 do 8 meseci života. Ja sam izdržala cele četiri godine. Ovo vam, da pogrešno ne pomislite pišem iz očaja a ne da bi se pohvalila ako ste tako pomislili. Naprotiv žalim iz dubine duše što sam uprkos svemu ovoliko izdržala. Da sam umrla na vreme, ne bih saznala za mnoge izdaje, žalili bi me od srca svi koji su tvrdili da su mi prijatelji, a bilo ih je jako jako mnogo... Ne bih prošla sve teške terapije i još teže izdaje, obmane i laži, ne bih doživela da me čak optuže da sam izmislila bolest i šta sve već ne, deci bi bilo teško ali bar im ne bih rasprodala svu imovinu da još malo produžim život i ne bi nesrećni odrastali po bolnicama i gledali me u strašnom stanju gde se gubi svaki ljudski dignitet", govorila je Isidora o svojoj bolesti.

2012. godine Isidori je dijagnostikovan rak zbog čega su joj odstranjena oba jajnika, materica i trbušna maramica. Osim mukotrpnih bolova, morala je da se bori i sa psihom jer kancer smatra elegantnim samoubistvom. Bolest ju je naterala da proda oko 3.000 retkih knjiga da bi platila lečenje u inostranstvu. Iako krhkog zdravstvenog stanja, bila je primorana da radi zbog čega se bolest nekoliko puta vraćala.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir