ISIDORA JE U TELU IMALA 77 METASTAZA, A PRVU TERAPIJU NIJE DOBRO PODNELA: Govorila sam mužu da mi puca u glavu!

Isidora Bjelica preminula je u 52. godini života u Beogradu.

Isidora je jednom prilikom otvoreno pričala o borbi sa bolešću, glasinama koje su kružile i zahtevu za supruga, dramaturga Nebojšu Pajkića.

"Prvi put kad nisam znala kako da se nosim sa terapijama govorila sam mužu: "Pucaj mi u glavu, ne mogu više!". Nisam dobro podnosila sve to. Imala sam najgoru moguću situaciju. Neću da lažem ljude. Neću da govorim: "Bilo je lagano", nije. Ljudi su govorili da koristim bolest za marketing. Šta je trebalo, da šaljem nalaze u javnost da uverim ljude? Ovde se očekuje da se bolesna osoba ne ponaša normalno, da kuka i slično?", pitala se ona.

Inače, Isidora je u telu imala 77 metastaza, ali je uvek volela život.

"Beskrajno volim život, uprkos najstrašnijem stradanju koje sam prošla. Možda sam baš tako i naučila koliko je vredan. Da mi je neko rekao šta me sve čeka i šta ću izdržati, rekla bih da živ čovek to ne može da podnese. A onda pogledam Vilu i Lava, njihove tužne lepe oči i znam da moram dalje. Ta dva para očiju me drže, zbog njih se ne predajem i ponovo ustajem. Kad pomislim da ne mogu više, oni me zagrle i dobijem volju i snagu. Deca i suprug Nebojša mi ne dopuštaju da odustanem", rekla je nedavno, pa dodala:

"Bolest sve opustoši. Nekima i srce i humor. Dokle god mogu da se šalim, ima nade za mene. Kada sam u oktobru gledala snimak sa 77 metastaza koje svetle, doktorka je rekla da nikad nije srela pacijenta koji je bolje podneo lošu dijagnozu. Kazala sam joj "Draga, ovaj Titanik tone četvrti put, čemu plač i frka?" Dobra vest je da na snimku vidimo da nema metastaza na centru za humor, dakle, nije najgore! Nema osobe koja se ne suočava sa strahom, naročito kad je na samrti. Ali sa njim se ne treba boriti, strah treba prihvatiti kako bi nestao."

