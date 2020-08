LAV PAJKIĆ UTUČEN ZBOG MAJČINE SMRTI, DRHTI MU GLAS OD BOLA: Mnogo mi je teško, ne mogu da dođem sebi

Sin Isidore Bjelice, Lav Pajkić, objavio je na Instagram fotografiju sa preminulom majkom, a sada se i oglasio.

Naime, Lavu je drhtao glas i nije mogao dugo da govori o smrti majke.

"Mnogo mi je teško, ne mogu da dođem sebi. Dajte mi samo malo vremena, javiću se. Moram da se posvetim porodici", rekao je Pajkić dok mu je glas podrhtavao.

Pre toga Lavu su na društvenim mrežama izjavili saučešće.

foto: Printscreen/Instagram

U jednom od poslednjih intervjua, o svom sinu Lavu i njegovom pozivu da se bavi televizijom i politkom Isidora je govorila ovako:

"Ja sam potpuno fascinirana. On to radi sa svojim timom prijatelja. Fascinirana sam što ima toliku gledanost i što je na neki način udario na tabue malograđanštvine! Jednom sam ga pitala zašto stalno prozivaš ovoga, a on kaže: Pa loži se! (smeh) Ni mene tata nije gnjavio, kao javna ličnost, da ne smem da pravim šale na račun njegovih prijatelja kada sam ja vodila emisije. Ljudi koji nemaju humor u sebi, treba da se leče. Ja sam uvek dobro podnosila šale na svoj račun. Ja mislim da je to neki mladalački bunt! Mi smo uvek bili nastrojeni umetnosti u porodici, nikada politika. On je meni rekao: "Mama, to je moje opredeljenje, mene to interesuje!" Čovek treba da se uči na tome da njegova deca ne mogu da imaju iste stavove kao roditelji. Meni je to zaista zanimljivo što njega zanima politika."

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Informer/Pink, Foto: Damir Dervišagić

