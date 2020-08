GAGI ĐOGANI POSTAJE DEDA? Denser javno otkrio šta ga je Luna pitala! A onda bez stida priznao da ide kod PSIHIJATRA!

Gagi Đogani imao je zdravstvene probleme, a sada je progovorio o tome. Istakao je da ga je Luna Đogani pitala da li bi voleo da postane deda.

"Treba mi malo vreme da se adaptrima civilizaciji i ljudima, ali dobro sam... Krenuo sam da idem kod psihijatra, zato što... Smeta mi... Imam promene raspoloženja, to je izgleda normalno, ne znam..." rekao je Gagi.

Gagi je zatim pričao i o mogućnosti da će uskoro postati deda.

"Pitala me je ona da li bi voleo da postanem deda... Ja sam rekao: "Da, što da ne" rekao je Gagi koji sa Anabelom više nema nikakvu komunikaciju.

A sa svojom doskorašnjom lepšom polovinom, sa kojom je započeo vezu pre "Zadruge", raskinio je romansu. Čak se spekulisalo i da ga je bivša devojka opljačkala.

"Ne. Ja sam čuo to... Zvali su me oko toga. Ja stvarno ne znam šta se tu dešavalo i ne bih da ulazim u to šta se tu dešavalo za te ljude koji su skupljali novac i kupovali poklone" rekao je Gagi.

Manekenka Aleksandra Meljičenko sada je srećno udata za ruskog milijardera Andreja Meljičenka, a malo je onih koji znaju da je Gagi sa njom bio u emotivnoj vezi.

"Ja sam nju angažovao na nekim mojim spotovima. Jeste, bili smo zajedno nekih par meseci. O njoj sve najbolje. Mislim da je jedna devojka koja se odvajala od cele te grupe Modelsice. Prepametna je. Bila je onako... Baš je bila po pitanju svog posla... Uvek je gledala da gazi, drago mi je da je uspela" govori Gagi.

