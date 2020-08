SKOČIĆU U BAZEN I UBIĆU SE! Rajko je preklinjao druga da mu napiše pesmu a onda im je ONA naredila i nastao je HIT!

Rajko Dujmić preminuo je od posledica teške saobraćajne nesreće u Sušačkoj bolnici u Rijeci. On će biti sahranjen iduće nedelje u Zagrebu, a prijatelji se prisećaju anegdota i priča iz njegovog života i kako su nastale njegove pesme koje su se slišale širom velike Jugoslavije.

Rajko Dujmić je 1983. hteo da se ubije, a evo zašto i kako je nameravao da se udavi!

Kralj nota ili čarobnjak za pesmu Rajko Dujmić je dugo od svog najboljeg prijatelja, pesnika Momčila Moke Popadića, stalno tražio da mu napiše stihove o cveću, ali ovaj za to nije hajao.

foto: Youtube screenshot HDS ZAMP

Od Popadića su to priželjkivali i drugi članovi "Novih fosila", ali on to nije smatrao tako važnim ili nije imao inspiraciju.

Kada su jedan letnji dan 1983. godine Dujmić i Popadić sa svojom suprugom Tonkom bili u Plivačkom klubu "Mornar" u Splitu na kupanju, kompozitor ga je opet isto molio. Momčilo Popadić ni tada nije obraćao pažnju, pa je Rajko Dujmić kazao:

"Ako to ne učiniš, skočiću u ovaj bazen i ubiću se, zaista."

Popadićeva supruga Tonka Čović, kojoj je, uzgred rečeno, posvećena balada "Tonka", mužu je naredila da Dujmiću napokon napiše pesmu o cveću. Popadić je sutradan ispunio obećanje i doneo mu stihove "Neveni žuti, žuti".

Dujmić je odmah seo da komponuje. Obojica su bila svesna da je rođena velika pesma. Ta numera je pomogla Dujmiću da napokon preboli odlazak Đurđice Barlović iz "Novih fosila", zbog čega je bio očajan, a oba je napravila pauzu zbog osnivanja porodice, da bi kasnije otišla u soliste.

Na Đurđino mesto došla je tada mlađana studentkinja sociologije Sanja Doležal, a pesma "Neveni žuti, žuti" bila je najslušanija sa albuma "Poslije svega" objavljenog te 1983. godine.

Podsetimo, kompozitorski as Rajko Dujmić preminuo je u utorak 4. avgusta u Sušačkoj bolnici u Rijeci gde su ga u stanju kome prevezli iz Ravne Gore gde je imao tešku saobraćajnu nesreću.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs

Kurir