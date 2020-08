BAHATI REPER ZAVODI RED U SARAJEVU: Buba Koreli tukao momka na ulici, pa snimak objavio na Instagramu! (VIDEO)

Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, sa svojom grupom huligana pretukao je nepoznatog momka u centru Sarajeva jer je, po njegovoj tvrdnji, pokušao da ukrade torbu bespomoćnoj ženi.

Umesto da pozove policiju i da zadrži momka koji je prekršio zakon do dolaska organa reda, kako i nalaže Krivični zakon Bosne i Hercegovine, bahati reper je preuzeo stvar u svoje ruke. Kako drugačije nego nasiljem! Na sve to Buba Koreli je snimio kako nekoliko momaka brutalno prebija razbojnika, među kojima je i on, i video-klip objavio na svom Instagram nalogu.

- Kradeš torbe? Kradeš torbe, je l'? - čulo se dobacivanje razularene rulje nasilnika dok su nogama udarali momka koji je lažao na podu, a u opisu je objasnio da tako izgleda noćni život u Sarajevu.

Nakon toga Buba Koreli je snimio još jedan video u kojem je nonšalantno objasnio zašto je sa svojim huliganima pretukao dečka u centru Sarajeva. - Dva-tri momka su pokušala da otmu torbu od bespomoćne žene. Eto - rekao je on.

Važno je napomenuti da se nigde nije moglo videti da je nesrećni dečko zaista pokušao krađu, već su to samo tvrdnje bahatog repera. Inače, Buba Koreli je javnosti poznat kao osoba sklona nasilju, posebno verbalnom.

Kurir je krajem decembra 2018. objavio dva članka u kojem smo dokazali da je on preko svog Jutjub kanala pozivao na klanje i vešanje Srba.

- Lajk ako bi i ti klao Srbe. Mafijašu, je*o te otac srpski, čitav život samo go*na jedete. Sve su Srbe vešali na vrbe - pisalo je na kanalu Bube Korelija, koji je kasnije pretvoren u Imperija kanal, zajedno sa Džalom, njegovim prijateljem i saradnikom.

