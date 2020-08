PEVAČICA VAŽILA ZA NAJATRAKTIVNIJU, A SAD POKAZALA CELULIT: Lani dosadilo da joj drugi traže MANE, pa ohrabrila ŽENE!

Hrvatska pevačica i plesačica Lana Jurčević (35) na Instagramu je objavila video u kom je pokazala da ima salo na stomaku i celulit na butinama, u cilju toga da ženama pošalje poruku podrške.

Ona je ohrabrila žene da ne treba da se stide svojih nesavršenosti i da samo treba dobro da se osećaju s njima. Ona je zatim objavila fotografiju u kupaćem kostimu na kojoj je pokazala da i ona ima celulit na butinama.

"Znam da nije neka bitna tema, ali uprasila sam se i imam gomilu celulita. Celi život sam se bavila sportom i bila fit, sve je bilo na svom mestu, nije trebao ni fotošop. U svetu gde su savršenosti bile neophodne za uspeh, verujem da su nesavršenosti danas upravo ono što nas čini stvarnima i bliskim vama koji čitate", kazala je Lana, pa nastavila:

"Nemam kontrolu nad tim, snimali su me iz bazena, pa sa ležaljki, imali moje snimke u svojim telefonima, i ko zna gde je to završilo... Onda mi je pukao film i odlučila sam snimiti ovaj video. Jer znam da vas je stotine i stotine hiljada koje imaju taj "problem". Ne osecamo se dovoljno dobro u svojoj koži. Sram nas je ponekad. A nekad i često. Možda smo realne u proceni, mozda nismo, ali hej, ipak je to moja koža. Jedina koju imam. Bar je glatka ako nista drugo."

