GAGIJEVA SESTRA UZIMALA NOVAC OD NJEGOVIH FANOVA?! Evo šta kaže Đogani na to! Krenuo kod PSIHOLOGA

Nakon što su se pojavile optužbe da je Nađa Đogani, Gagijeva sestra, navodno uzimala novac od bratovljevih fanova, oglasio se i Gagi.

"Ja sam moju sestru Nađu zadužio da bude u kontaktu sa fanovima koji budu želeli da mi pošalju neku garderobu, da to urade preko nje. Ona je to uzimala i meni slala. Novac sam joj rekao da ne uzima i ona to nije smela da uzima", izjavio je Gagi i dodao:

foto: Printscreen

"E, sad, ja se stvarno ograđujem od tih devojaka koje su otvarale i vodile moje stranice i uzimale novac od pojedinaca kako bi organizovale glasanje za mene. Niti znam ko su te devojke niti me to sada zanima."

"Ne želim da istražujem. Deset meseci tamo sam bio zatvoren, em me dočekao hladan tuš da je neko pokrao pare od mojih fanova. Još ja da vraćam tuđi novac. Ma haos u glavi", dodao je Đogani za "Star" prenose mediji i nastavio:

"Uplatio sam deset tretmana kod psihologa na jednoj privatnoj klinici. Već sam bio na dve seanse i moram da kažem da se već sad bolje osećam, prijaju mi ti razgovori. Vidim da mi pomaže da se vratim u normalu."

foto: Printscreen/Instagram

