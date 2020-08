DA LI TI TATA DRŽI SVEĆU? Stefan crveneo zbog Osmana, pa zapretio Ivani: Ako se ovako nastavi, neko će IZGUBITI GLAVU!

Stefan Karić se našao na stubu srama zbog Osmana Krića, pa zapretio Ivani Šopić.

"Olivera iz Beograda. Pozdravila bih Ivanu i Stefana. Navijala sam sa Ivanu dok je bila sama. Međutim, kad je počela sa vezicama, pogubila se, ali se sa Karićem skroz izgubila. Toliko je bila zaljubljena, da je izgubila sebe. Samo je branila njega. Uticao je na nju sa njegovim sumnjama i ljubomorom. Zašto si je maltretirao toliko? Ivi si mogao da oprostiš onog starca. Njena jedina zaljubljenost je bila prema tebi. Mislim da je tvoj otac vaš problem. On se mnogo predao rijalitiju. Seljački je da ti objaviš spisak, a ti pročitaš javno, to se ne govori. Da li ti tata drži sveću koga dovodiš kući?" govorila je gledateljka.

"Nisam ništa slagao, morao sam da odbranim svog oca" odgovorio je Karić.

"Da li možda Ivana treba da se pita ima li nešto da pređe tebi? Ko tebi dolazi u kuću, Beograd je mali, sve se zna" dodala je gledateljka.

"Baš zato što jeste Beograd mali i sve se zna, zato sam i prekinuo sa Ivanom " odgovorio je Karić.

"Tata je od spolja upravljao tobom, zato si konstantno imao ručnu, nisi mogao da se opustiš. Zauzmi neki svoj stav, užasno širok spektar ljudi koji tu dolaze, a najmanje se zna o tebi i tvom ocu, a vidi se da se Ivana i ti još uvek volit" nije mogla da prećuti gledateljka.

"Ivana, ti ćeš prećutati ovo? Ja te uvek branim, očekujem da bar kažeš da nije istina. Hoćeš da sada pokažem sve tvoje poruke, kako smo raskinuli? Neko će izgubiti glavu nastavimo li ovako" zamerio je Stefan Ivani.

"Ti mene nikad nisi zaštitio. I sad si rekao da si raskinuo sa mnom zbog moje prošlosti. Ne misliš o mojoj reputaciji, prozivao si me na tviteru, da sve to treba da slušam u emisiji, uvalio si me u go*na, a neke druge ljude pravdaš u emisiji. Nikada nisam tvog oca loše komentarisala" odbrusila je Ivana.

