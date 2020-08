ZALJUBLJENA SAM I SREĆNA! Kaća Grujić nije mogla da sakrije emocije: Potvrdila da je u vezi, otkrila sve DETALJE!

Pevačica Katarina Grujić je priznala da ovaj period koristi kako bi uživala u slobodnom vremenu, a onda je otkrila da je zaljubljena.

"Sada imam najviše vremena da se posvetim sebi, svaki dan idem na bazene, sunčam se, odmaram, treniram svaki dan i zdravo se hranim. Sad mi je idealan period za to. Pazim šta jedem. Sad mi je drugačiji period, nešto na šta mi nismo navikli, jer naš život je 24 časa u kolima, u akciji. A sad imamo vremena da se posvetimo sebi i znamo šta su nam prioriteti u životu" rekla je ona, a onda otkrila šta joj ipak najviše nedostaje:

"Najviše mi nedostaje publika, to kad izađemo na binu i kad publika peva sa nama sve naše pesme, to je najlepši osećaj i to mi najviše nedostaje. Ali slažem se sa tim da trebaju klubovi da se zatvore, da ne treba dosta ljudi da se okuplja na istom mestu dok se sve ovo ne završi. Malo smo izgubili kontrolu i treba da se čuvamo i da se pazimo dok ne nestane taj virus."

"Ovog leta sam trebala da budem na Marbelji, na Mikonosu i u Barseloni, ali dok se ne normalizuje situacija ne pada mi na pamet da putujem bilo gde. Verovatno ću kao i do sada putovati kroz celu Srbiju, nije mi prvi put, ja sam sve ove godine putovala kroz Srbiju."

Pevčica je i zvanično potvrdila da je u vezi i da je zaljubljena do ušiju.

"Mislim da se to vidi po meni, po mom osmehu, dosta ljudi mi je reklo da nenormalno zračim. Naravno da sam zaljubljena i srećna, ovaj period mi je najlepši do sada. Potvrđujem da sam u vezi. Novine pišu svašta, ali ljudi koji treba da znaju znaju, Beograd i većina ljudi zna, mislim da su skontali do sada " navela je Grujićeva u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Kurir.rs / M.M.

Kurir