KAKO JE DOZVOLIO DA DEVOJKE GLEDAJU U NJEGOVOG ZMAJA? Kulićeva postavila Goluboviću HIT pitanje, a ovako je on reagovao!

Miljana Kulić uključila se u emisiju kako bi popričala sa Kristijanom Golubovićem.

"Mogu da kažem da me je Kristijan baš nasmejao, kada je pričao o svom zmaju i kako su gledale devojke u njegovog zmaja, samo mi nije jasno kako je on to dozvolio?", upitala je Miljana.

"Pa nisam mogao na drugo mesto da se presvučem", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Mislim da ćemo se mi super družiti, ja se isto tako nikoga ne plašim. Ti si morao da deliš novac sa Stanijom, bilo je pošteno da ti da novac, ja sam to i rekla u rijalitiju. Ti si pokazao da si vredan čovek. Šta ti govori o našem narodu, kada podržavaju takve pobednike, osim Kije Kockar?", upitala je Kulićeva misleći na Ivu Grgurić i Lunu Đogani.

"Svaka roba ima svog kupca, one su se dopale i glasili su na taj način. I dalje žalim što Medenica nije pobedila, nego neko ko je baš mene izneverio i neke principe i dogovore, a nisu u pitanju pare. Cela ta priča je ispala trula, jer smo bili tri ratna druga, a išli smo do kraja, tu smo tako reagovali, a u rijalitiju, ono što sam gledao, nije na čast mnogima što su radili, ali njihova publika je odlučila da oni pobede", odgovorio je Golubović.

Kulićeva je upitala budućeg cimera da li će biti zaštitnik žena u novoj sezoni rijalitija.

"Tako je i počeo naš kontakt, onaj čovek koji je bio kao njen prijatelj, je počeo da je poliva i vređa, a situacija je bila ono, neko zlato je spominjano, a na kraju je bilo da je dr*lja i ja sam stao u njenu zaštitu, tako se ne ponaša prema ženama", odgovorio je Kristijan.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

