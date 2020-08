ZORANA PAVIĆ OTKIVA POSLEDNJU ŽELJU SPISATELJICE! Isidora: Hoću žurku u belom, jer ja sam Bjelica, a ne Crnica!

Isidora Bjelica ostavila je u amanet Zorani Pavić da posle njene sahrane organizuje žurku u belom za najbliže prijatelje, a kako nam je otkrila, pevačica uveliko planira da njenu želju sprovede u delo. Ona je redakciji Kurira dala na uvid i poruku koju je nekoliko nedelja pred smrt dobila od književnice. - Pingvi (nadimak koji je Isidora dala Zorani, prim. nov.), dobih nalaz, e, ne deluje više j..... hemio, raste marker. Pokušaću još nešto, ali, po svemu sudeći, nema neke vajde. Elem, ne pišem ti da ti kukam jer u mom slučaju je to situacija koja je više dosadila i meni i Bogu i ljudima, nego htela sam nešto da te zamolim, Pingvi.

Pošto ne znam jesi li videla onaj moj virtuelni testament... Ja suviše volim ljude da bih bilo kog gnjavila da se zlopati da ide na tako neprijatno mesto kao što je groblje, ili još, ne daj bože, neke smaračina akademije da se svi uguše od dosade - elem, pošto si ti na čudan način bolje od svih mojih prijatelja kapirala i moj senzibilitet i humor, ovlastila bih te za jednu stvar - da, kad odem u večna lovišta, organizuješ odličan "afterlajf parti" sa puno dobre muzike i treske i belim dres-kodom, jer ja sam Bjelica, a ne Crnica - napisala je pokojna Isidora i dodala:

- Ti znaš sve koje sam volela, pa jest zahtevno, al' j...ga, Pingvi, zapalo te. Volim te, evo ti i mejl i šifra mog Instagrama ako ti zatreba za afterlajf dernek - napisala je Bjelica, a Zorana je za Kurir potvrdila da će joj ispuniti želju. - Kada bude prošlo 40 dana, a njena izmrcvarena duša nađe svoj mir, održaću obećanje. Već imam neke ideje kako to da izvedem da na najlepši i neadekvatniji mogući način ispunim njenu želju, onako kako mislim da bi se njoj to dopalo. Ovu poruku vam dajem da se vidi da je to bila isključivo njena želja, da je ne prepričavam, jer je ona uvek bila jedinstvena, svoja, autentična, vanvremenska - objasnila nam je Zorana, koja se prisetila trenutka kad je videla Isidorinu poruku: - Vozila sam kola u trenutku kada mi je stigla ta poruka. Rekla sam joj da me potresla i da ću se slupati, a ona mi je odgovorila da vozim i da joj pišem kad se parkiram i u svom šaljivom maniru rekla da mi je to zapalo i šta da radi uz smajli.

Snežana Dakić: Proslavićemo njen život Snežana Dakić za Kurir kaže da će doći na žurku u Isidorinu čast: - Poznajući Isidorinu ekstravagantnost, ovakav amanet me ne iznenađuje. To liči na nju. A zatim, posle duge borbe i brojnih lekcija koje je na tom putu naučila i podelila sa svima nama, i zaslužila je da proslavimo njen život. Makar u njenom fizičkom odsustvu. Bila je spremna za odlazak, tako da je to prilika da zajedno s njom odahnemo i da verujemo da se spasla patnje.

