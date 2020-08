EVO KAKO SE ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ HRANI KADA JE NA ODMORU! Posle Novog Sada zapalila u Budvu: A evo što ne izlazi NOĆU!

Anastasija Ražnatović privatnim avionom otputovala je u Crnu Goru kako bi se odmorila nekoliko dana, pa su zato svi njeni poslovni planovi trenutno stavljeni na čekanje. Kako se navodi, Novi Sad zamenila je čarima Budve, gde se svakako trudi da ostane u formi i dobrog zdravlja.

"Dosta je praznije, ima manje ljudi nego inače u sezoni, što je razumljivo s obzirom na to kakve su okolnosti. Mirnije je i more je čistije, tako da je pravi odmor", počela je Anastasija, pa nastavila: "Na moru se skoro nikada ne šminkam i ne doterujem. Preko dana na plaži sam, naravno, uvek bez šminke, sunčam se i kupam i neopterećena sam potpuno. Uveče nema izlazaka, tako da se ne penjem na štikle i ne šminkam napadno. Eventualno ako se ode na piće ili na laganu večeru, ali to ne iziskuje neko preveliko angažovanje oko spremanja", otkrila je ona.

"Trudim se da se ne prejedam i da mi svaki obrok bude koliko-toliko zdrav. Dok sam na moru, uglavnom jedem ribu i salate, što je svakako najbolje za liniju. Inače se trudim da izbegavam brzu hranu i unošenje prekomernog šećera u organizam, mada mi je to veći problem zimi nego leti, leti mi se uvek smanji apetit. Takođe se trudim da vežbam kada sam u Beogradu što više mogu", objasnila je ona, koja je zbog pandemije mnogo šta odložila na neodređeno.

"Tokom ove situacije naučila sam da se ne oslanjam previše na planiranje unapred. Sve što mogu da kažem jeste da ću pratiti situaciju i da ću u skladu s tim i delovati. Volela bih da mogu da se više pokrenem oko posla i da počnem da snimam spotove, međutim, to je sve stavljeno na čekanje dok se situacija ne stabilizuje", zaključila je Anastasija.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir