MATORA STALA NA STRANU ČEKIĆEVE! Mene je sramota što sam to sa Sanjom uradila POSLE RIJALITIJA: A evo koga bivša ČUVA!

Malo nakon što je Andreana Čekić bez dlake na jeziku progovorila o "rijaliti pevačicama", ispostavilo se da, po svemu sudeći, Jovana Tomić Matora misli gotovo isto što i ona.

"Ja sam snimila tu jednu pesmu sa Sanjom, to je bila fora, malo me je sad i sramota. To je sad sve uzelo maha. Ako ne mogu da pronađu drugo zanimanje... Na mislim na Anu, ona to voli i sa Sanjom je već probala... Ali zar ne mogu nešto drugo da rade osim da snime pesmu?!" prokomentarisala je Matora.

Podsetimo, Čekićeva je posebno izdvojila bivšu zadrugarku Anu Korać, kao nekoga ko ne bi trebalo da se lati mikrofona, te od toga zarađuje.

"Rekla sam da posebna vrsta... ljudi koji nemaju talenat za muziku, smatram da ne treba da pevaju. Neko ko nije išao u školu ne može da bude doktor, moram da branim kolege i ljude koji su talentovani od svega što talenat nije. Svako ko izađe iz rijalitija, pa hajde sada da pevamo. Nemojte. Mislim na Anu Korać, ona ne treba da peva", rekla je Andreana jednom prilikom u Amidžiju, a oko toga se podigla ogromna prašina.

Sanja Stanković, s druge strane, jasno je na stranu svoje nekadašnje cimerke.

"Smatram da svako ima mesto ispod svoje zvezde i da treba da proba, ako se neko oseti ugroženo ako nije siguran u svoje pevanje, to nije naš problem nego njegov", prokomentarisala je ona napade koje je doživela Koraćeva.

foto: ATA Images

Inače, Matora je prva došla na rođendan svoje bivše devojke Sanje, odakle je i govorila na tu temu.

"Tu sam i uvek ću biti tu na svakoj proslavi, nadam se i sutra na proslavi povodom rođenja deteta. Drago mi je što sam tu, to je moj večni prijatelj, ipak dve i po godine nije malo provesti sa nekim. Iako me ponekad živcira, ali dobro. Imamo ona i ja naše neke nesuglasice, ali s obzirom na to da smo bivši partneri, to je normalno. Ali ja sam malo neuračunljiva, i drago mi je da smo posle svega ostale najbolji prijatelji. Super nam je ovako, o pomirenju nismo pričali, ali svakako da postoji jedna vrsta emocije, ja to ne mogu da osporim, osećam veliko poštovanje i potrebu da budem uz nju. A da je lepa, da super izgleda, da je volim kao prijatelja, volim je kao bivšeg partnera i kao prijatelja", istakla je, između ostalog, ona.

"Učestvovala sam, pomogla sam oko organizacije, ali sad šta sam joj poklonila ne bih da otkrivam jer to džentlmeni ne govore", dodala je tada Matora, pa progovorila i o tome da li je i njoj kao Sanji proradio majčinski instinkt.

"Dok smo nas dve bile u vezi dogovorile smo se koje ćemo ime da damo detetu, nebitno da li je muško ili žensko i da li će prvo biti moje ili njeno. Bilo mi je teško jer je zaista volim, ali obe imamo tu potrebu i osećaj, ja bih to volela, pre sam želela da ona i ja imamo dete, ali želim joj svu sreću ovog sveta", zaključila je Jovana.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: ATA Images, Instagram printscreen, Printscreen

