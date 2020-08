TANJA SAVIĆ 10 GODINA MUČI ISTU MUKU: Ovo su detalji pevačicine TESKOBE u BRAKU! Jedna stvar je PRATI sve vreme!

Tanja Savić zabrinula je mnoge kada je iznela detalje privatnog života o kom je veoma malo govorila.

Naime, pevačica sinove Maksima i Đorđa nije videla od aprila, kada ih je njen suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju navodno zbog situacije s pandemijom koornavirus, a od pre nekoliko dana onemogućio joj je svaki kontakt s njima.

Tanja je sa Dušanom počela da se zabavlja 2009. godine, a od tada ih prate mnoge skandalozne priče. Njih dvoje venčali su se 2011. godine, a upoznali 2006, kada je pevačica bila zauzeta. Razlog najvećih svađa je prema pisanjima medija, to što je Tanja želela da živi u Srbiji, za razliku od njenog supruga, koji je zamislio da to bude Australija.

foto: Premijera vikend specijal

Jednom prilikom pevačica je govorila o svom mužu i čime ju je osvojio:

"Plavetnilo njegovih očiju oduzima dah. Osim toga, neposredan je, umiljat, prava je maza. Obožavam to kod njega i zovem ga bebica. Jednostavno, on je taj, sav mi je nežan i sladak", govorila je ona, dok je on za nju pričao da je posebna.

Nakon udaje za Dušana Jovančevića, Tanjina muzička karijera je izvesno vreme bila na pauzi, a u izjavi koju je pre tri godine dala za domaće medije, pevačica je istakla da je morala da se uda, ali je iz njenih reči moglo da se zaključi da je suprug nagovara da se trajno presele u Australiju.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Tanja se oglasila na društvenim mrežama gde je objavila fotografiju sa sinovima i potresnu poruku:

"I svaka načinjena šteta ne može, a da prodje nekažnjeno. Ima već 5 dana kako nisam čula njihov glas. Kada kontaktiram porodicu, svi ignorišu. Gde će im duša. Ako pokušavam da pozovem ponovo, oni me blokiraju."

Kurir.rs/K.Đ/Story, Foto: Damir Dervišagić

Kurir