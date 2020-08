NISAM OSETILA DA MU SE SVIĐAM KAO ŽENA: Teodora Džehverović prvi put iznela detalje veze sa košarkašem!

Teodora Džehverović u vezi je sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sada je prvi put progovorila o tome i otkrila kako je sve počelo.

Mnogi su pričali da je pevačica varala bivšeg dečka Anđela Rankovića sa Ninom.

"Ja sam trenutno u srećnoj vezi. Otišli smo na piće, započeli neki odnos koji je na početku bio stvarno drugarski, meni je bilo drago što sam upoznala takvog dečka. Niti je on na početku nešto želeo, niti sam ja osetila da mu se sviđam kao žena, već kao osoba. I išli smo jednom na piće, drugi put, treći put, ja sam se stvarno poklopila sa njim brže nego sa bilo kim. Nisam ni razmišljala, nego se stvarno spontano desilo. On je stvarno mnogo dobar momak, na prvom mestu, toliko mi je zabavno sa njim. Ja sam luda, a on može da prati moj temperament koji ne staje", navela je mlada pevačica u "Ekskluzivno".

