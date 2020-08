OKORELI JE ROKER, ALI NE U KAFANI: Đorđe David priznao koju pesmu voli da NARUČI i to CECINU!

Zakleti roker Đorđe David nikada nije odustao od svog rok fazona i muzike.

Muzičar je sad otkrio da voli dobre narodne pesme i da nema problem da ih naručuje u kafani.

"Ja kapiram samo jednu Cecinu pesmu i mislim da je tu bila najiskrenija jer je bila dete i kao žena i to je pesma "Pustite me da ga vidim". To je pesma koju vrlo često naručujem u kafani sa prijateljima. Ja nemam ništa loše da kažem o Ceci Ražnatović. Vrlo je površno poznajem, javimo se jedno drugom kada se vidimo. Međutim, ona stvarno nije moja sfera interesovanja i sve što ona radi ja ne pratim", iskreno je rekao pevač u "DeToxic".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir