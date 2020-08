TOMA JE ŽIVEO 5 ŽIVOTA ZA 52 GODINE! NOVAC GA NIKAD NIJE ZANIMAO: Novica Zdravković izneo tajne života svog BRATA!

Film o životu legendarnog pevača Tome Zdravkovića uveliko se snima u Valjevu, a javnost sve više zanima kojim detaljima će biti prikazan život čoveka koji je obeležio vreme Jugoslavije.

Veliki broj detalja iz života pevača ispričala je supruga Gordana, kao i brat Novica.

"Bjela i njegovi scenaristi su bili kod mene. Pričao sam im sve o Tominom životu, a tu ima mnogo. Danima smo se sastajali. Divan je čovek, među našim najboljim rediteljima. To je jedna priča koja se više nikada neće ponoviti. Obuhvaćeno je sve, mislim da će Bjela uraditi najbolje što može, pogotovo kada sam čuo šta je sve pripremio. Znate, nije bilo lako, jer je Toma bio čovek koji je znao da bude beskrajno srećan i beskrajno nesrećan. Teško je to sada dočarati, ali mislim da će oni uspeti u toj nameri", otkriva Novica, a zatim se prisetio Tomine popularnosti.

"Bilo je tada popularnijih pevača, ali Toma je bio ličnost. Zaslužio je to, imao je jedinstven život. Živeo je sudbinski. Nije ga nikada zanimao novac, već uvek umetnost. Pevao je tako kako je pevao, to se tada pokazalo da je bilo najbolje, posle trideset godina se isto tumači. Njegov život je neponovljiv. Živeo je pet života za 52 godine. Biće to veoma interesantan film, čak mnogi ljudi danas će ga doživeti sa sećanjem, ali mnogi će videti kako se živelo u tom vremenu koje se više nikada neće ponoviti", objasnio je Novica.

