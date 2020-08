RUČNO PEREM TEPIH I TO JE REALNOST! Zerina okupila celi KOMŠILUK i uvaljala se sva u PENU! Prava DŽETSETERKA

Pevačica i bivša rijaliti zveda Zerina Hećo pokala je kako obavlja kućne poslove, tačnije riba tepih koji je nalsedila od svoje nane.

- Nakon tačno deset godina od smrti moje nane, koja me odgajila, došla sam u njenu kuću i oprala naše tepihe. Mi nikada nismo tepihe prali mašinski, već ručno, moja majka je to nasledila od moje nane, a i ja od njih. Džetseterski život u kom ribam i igram se sa decom, obožavam, smejem se sa svojom porodicom i obnavljam stare vrednosti u ovom svetu ludila kojem nikada nisam ni pripadala, ovo je moja realnost. I evo vam je sa ponosom. Samo da znate ova mršavica može i brdo da odvali. I okupio se celi komšiluk koji me znaju kao bebu i mnogo su me usrećili i dali mi snage za ovaj period koji prolazim. I još nešto posle infuzije se još bolje radi - napisala je ona.

