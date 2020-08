ANA KORAĆ NIKAD ISKRENIJE O SVAĐAMA SA DAVIDOM! Kola, stan, ma nema oko čega se još nisu ZAKAČILI!

Ana Korać i David Dragojević, poput većine parova, svakako imaju nesuglasice koje ih često dovode i do svađe. Bivša zadrugarka, pak, otkriva kako su to uglavnom "gluposti", ali da se svakako i te kako "zakače" zbog istih.

"Malopre smo se posvađali oko auta. Ja hoću da kupim nešto što se meni sviđa, on kaže: 'Nemoj, bolji ti je ovaj...' Onda se tako raspravljamo oko gluposti, pa oko stana", otkrila je bez pardona u "Premijeri" Ana Korać.

Tom prilikom, inače, par je bio u jednoj teretani, gde je napornim vežbama oblikovao svoju figuru.

"Moramo malo da vežbamo, David se malo ugojio, a i ja sam možda malo", dodala je Koraćeva.

"Ona nije, ona je smršala, izgleda fantastično, a ja sam dobio stomačić. Otkad je ona izašla idemo, zujimo, nisam trenirao mesec dana", objasnio je, pak, David.

"Meni ne smeta, naravno, ja ne znam ni kako on vidi. On vidi da se ugojio. On voli da sve to bude fantastično i drago mi je što sad zajedno treniramo", rekla je tada Ana, na čije se estetske korekcije zatim osvrnuo njen dragi.

"Ona to voli. Ali to nije ništa degutantno. Da je gadno i degutantno ja bih joj rekao, ali sve što ona radi je to sa ukusom, tako da što da ne", zaključio je on.

