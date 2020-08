Milica Tomašević: Nazivali su me pogrdnim imenima jer sam sa Kosova!

KREĆE NAJVEĆA AUTO-LITIJA IZ BEOGRADA DO CRNE GORE: 23. avgusta građani će se okupiti i krenuti put manastira Kumanica! 2k

Stih dana

Zoveš je ti honey, glumim da me je briga Lažem tebe, a i sebe da si mi ti igra Zoveš je ti honey, kao, teraš mi inat A kad me vidiš s njim, boli te to ipak

Maja Berović „Honey“