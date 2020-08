ROMANA PANIĆ ULAZI U NOVU SEZONU RIJALITIJA? Pevačica u žiži javnosti zbog PLJAČKE, a sad će je kamere pratiti SVUDA

Romana Panić je postala jedna od najzanimljivijih javnih ličnosti, nakon što je objavljena vest da je uhapšena u Australiji zbog pljačke bankomata, pa bi trebalo da uđe u "Zadrugu 4" u septembru.

Nekada popularna pevačica zapostavila je svoju karijeru, a kako je imala sve manje nastupa, ostala je i bez priliva novca. Sa dečkom Filipom Mrkajićem putovala je po evropskim gradovima, a potom su otišli u Australiju. Nakon što je puštena iz zatvora posle odslužene dve trećine kazne, Panićeva je deportovana za Srbiju, gde su je sačekali brojni mediji. Ali i poslovne ponude.

Kako saznajemo, produkcija "Zadruge" ponudila je Romani učešće. Uslovi koje je dobila, kaže naš izvor blizak pevačici, mnogi zadrugari mogu samo da sanjaju. Osim prava da se bori za glavnu nagradu, koja je do sada iznosila 50.000 evra, njoj je ponuđen i honorar u istom iznosu. Naravno, ukoliko bi podigla gledanost, tačnije pravila šou, producenti bi je i dodatno nagrađivali, kako je to i inače slučaj. Oni su navodno spremni i da pevačici dozvole da postavi i neke svoje uslove, kao na primer da ima pravo da se čuje sa svojim najbližima, ali u privatnim razgovorima.

Ipak, ona i dalje nije sigurna da će ponudu prihvatiti, jer je već jednom bila u rijalitiju i zna koliko je teško biti dugo izolovan. Posebno joj teško pada to što je njen dečko i dalje u Australiji u zatvoru i ne zna kada će on napustiti Brizbejn. Takođe, svesna je svojih grešaka u bliskoj prošlosti i zna da bi je mnogi gledaoci, ali i cimeri razapeli, pa ne zna kako bi to podnela. S druge strane, izvor kaže da bi za pevačicu ovo bila odlična finansijska injekcija, jer je iza nje težak period, kako u Australiji, tako i zbog toga što već dugo nije imala nastupe. Romanini prijatelji i porodica su podeljenih mišljenja, pa dok je jedni savetuju da to nikako ne radi, drugi smatraju da je za nju to odlična prilika da zaradi dosta novca i posle nastavi pevačku karijeru. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Romanom, ali ona se nije javljala na broj poznat redakciji.

2 meseca je Romana provela u zatvoru 100.000 evra joj nude za Zadrugu 4 120 dana je Panićeva provela na Farmi 2013. godine 5. mesto je osvojila u rijalitiju

Stigla do finala Romana bila u Farmi Ovo ne bi bio prvi put da Romana ulazi u rijaliti. Davne 2013. pevačica je bila učesnica "Farme", kad je stigla do samog finala i osvojila peto mesto. Tamo je provela 120 dana. Te sezone u rijalitiju su bili i Ivan Marinković, Jelena Golubović, Edin Škorić, Jelena Jovanović, Slobodan Đurković, Katarina Grujić, Boris Stamenković, Marko Vanila...

