NOVI ESTRADNI PAR SPAKOVAO KOFERE I OTIŠAO IZ SRBIJE! Tamara sa sveže razvedenim kompozitorom otišla u ovu državi!

Pevačica Tamara Milutinović uplovila je u vezi sa kompozitorom Sašom Nikolićem, koji se nedavno razveo od supruge Aleksandre, a njih dvoje su sada zajedno otputovali van Srbije.

Tamara i njen sveže razvedeni partner su preko noći spakovali kofere i odlučili da naredni period provedu u Istanbulu.

foto: Printscreen

- Tamara i Saša su očekivali da će njihova veza da izazove pažnju, ali ovoliko interesovanje javnosti niko nije mogao ni da sanja. U prvom trenutku bili su u šoku, ali kada je to prošlo, shvatili su da moraju nešto da učine. Saša je taj koji je od početka želeo da zaštiti Tamaru jer je znao da bi to što se razveo pre ulaska u vezu moglo da izazove da zli ljudi pričaju svašta, te je on i inicirao da odu na put dok prvobitno interesovanje ne prođe - rekao je izvor ovog lista.

- Pošto im je zbog situacije u svetu izbor za putovanje bio sužen, a nisu želeli da gube vreme čekajući, Istanbul se nametnuo kao jedini logičan izbor - kaže izvor blizak zaljubljenom paru i pojašnjava kako je došlo do toga da su odabrali baš grad na Bosforu:

- Zbog pandemije kovida-19 većina zemalja ne prima naše građane, a i one koje dozvoljavaju ulazak imaju komplikovane procedure. U Tursku se može ući bez komplikacija, a i letovi su česti, gotovo svakodnevni. Ako se na to doda da je Istanbul grad od 15 miliona stanovnika, logično je da je tu najmanja šansa da budu primećeni, za razliku od popularnih letovališta u kojima je uvek moguće naići na turiste iz Srbije. Tako da su oni bukvalno preko noći kupili karte, spakovali kofere i otišli. Otkad su otputovali, teško je stupiti u kontakt sa njima, ali ono u šta sam siguran je da im je tamo lepo jer mogu da sačuvaju ljubav od radoznalih pogleda i posvete se jedno drugom - pojašnjava izvor koji nema informaciju do kada će Tamara i Saša tamo ostati.

Ni pevačica ni kompozitor se za sada ovim povodom nisu oglašavali.

foto: Printscreen/Instagram

