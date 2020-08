BLANKICI NIJE ODGOVARALA NA PORUKE! Anabela otkrila sve o Luninom odnosu sa sestrama: A ovo je Atijasova ZAMOLILA Ninu!

Anabela Atijas otkrila sve o odnosu Lune Đogani sa sestrama Ninom Đogani i Blankicom Atijas.

"Prvog dana kada smo bile ovde u emisiji, rešila sam da je neću videti više. Tako mi je lakše. Meni je suludo da dete koje sam othranila pratim na Instagramu, a ne pričamo. Znale smo sve jedna o drugoj, za mene je ponižavajuće i poražavajuće da je uhodim po Instagramu. Ja bih samo smetala njenoj ljubavi. Ako je moja Luna negde tamo srećna, ja ću se udaljiti, da bi ostala srećna i nesmetano živela svoj život. Isključila sam emocije, i upalila "racio". Sad sam nikad bliže sa Ninom, Blankicom, Andrejem" rekla je Anabela pa nastavila:

"Nina se povlačila jer sam bila posvećena Luni. Rekla mi je Blankica da joj Luna nije odgovorila na poruke, slala je na stari broj, dala sam joj novi, ali ne znam da li joj je odgovorila. Nina mi je rekla da me je tek sad upoznala i da želi da me voli. Ona je kod mojih u Sarajevu. Povratila sam bliskost sa Ninom, koju sam izgubila. Ona mi je bila desna ruka oko Blankice, kad sam se porodila. Ninu sam zamolila kad sam ovde presekla, da me ne obaveštava o Luni, ako želi da budem dobra. Luni sam poslala neke naslove da ih demantuje, jer su nepotrebni za nju" zaključila je Anabela u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

