HARISU JE TO VAŽNIJE OD SVEGA! Melina ima svu slobodu pored Džinovića, ali na ovu stvar ne smije ni da pomisli!

Pevač Haris Džinović uživa u braku sa suprugom Melinom. Njima su poštovanje i ljubav na prvom mestu. Ipak, postoji jedna za Harisa jako bitna stvar. Naime, kako je Melina nedavno izjavila, Haris poštuje sve njene želje ali joj je izričito zabranio da promeni svoju frizuru.

Tim povodom odlučila je da se oglasi i Melina koja je sve i obrazložila. Harisova supruga rekla je kako on voli kako ona sada izgleda, te s toga ne želi da menja frizuru kako se ne bi nešto promenilo.

- Moj suprug ne dozvoljava promenu boje, dužine, ničega. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvek mora biti čista i negovana, to mi je važnije od odeće - rekla je Melina.

