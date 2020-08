SMUCA MI SE PO KOMŠILUKU, ALI DŽABA! Dragana Mitar otkrila zašto Edisa viđaju u njenom kraju: Možda on ima JOŠ NEKU!

Dragana Mitar i Edis Fetić su nakon završetka rijalitija prekinuli svaki kontakt, a nakon što su paparaci snimili automobil Edisa Fetića ispred zgrade Dragane Mitar pokrenule su se spekulacije o pomirenju para. Ona se sad oglasila pa otkrila istinu.

"Ma, kakvo pomirenje, ja sam sa tim čovekom završila. Mi se nismo videli dok je on bio u Beogradu, videla sam da je neko fotkao njegov automobil ispred moje zgrade, ali ja ne znam čiji je to auto" počela je Dragana priču za "Star", a prenose mediji.

"Pojma nemam da li su to njegova kola, ma i ne zanima me. Ja ne živim sama ovde u zgradi, ima tu još dosta devojaka, možda on ima tu još neku ili je iznajmio stan da prespava" dodala je Mitrova.

"Smuca mi se po komšiluku, ali džaba mu je to. Sa mnom nema veze!", završila je ona.

