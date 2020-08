KRUNOSLAV KIĆO SLABINAC U INDUKOVANOJ KOMI! Posle ove operacije stanje se zakomplikovalo: Pevačev prijatelj otkrio SVE!

Krunoslav Kićo Slabinac, jedan od najpoznatijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije trenutno je, kako se navodi, u indukovanoj komi i živtno je ugrožen. Naime, njegovo stanje se pogoršalo nakon operacije srca, a kako se dalje navodi, pošto su posle prve usledile još dve - sve ovo je bilo previše da bi to njegov organizam podneo.

"Svi smo očekivali za par dana da će izaći i da će biti sve dobro, a onda sam doznao od svojih prijatelja, od Ivana, njegovog sina, da situacija se ne odvija onako kako bi trebalo. Danas sam doznao da je na respiratoru. Sad zašto, što, ja to ne znam. Ja mu šaljem svaki dan poruke, ali vidim da on to ne otvara", ispričao je Duško Lokin, menadžer i dugogodišnji prijatelj poznatog pevača.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs, M.G/RTL/Foto: Printscreen LTV

Kurir