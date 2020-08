ISPLIVALI DETALJI PORODIČNIH TAJNI KULIĆA: Siniša ih je zlostavljao 10 godina, a u sve je upletena i DADILJA? ŠOK!

Marko Đedović je progovorio i o svom odnosu sa Marijom i Miljanom Kulić, pa otkrio tajne Kulića koje do sada niko nije znao.

"Nakon svega što se unutra desilo, mislio dam da je trebalo da se smire. One kritikuju sve. Onda ustane Marija, majka osobe za koju smatram da ima duševno oboljenje. Ona ne može reći da je dobra majka kad tako eksploatiše svoje dete. Meni je Miljane ponekad jako žao. Ona razjaruje. Miljana je eksploatisano, izrabljeno dete. Čuo sam se Klarom, njhovom prethodnom dadiljom. Čovek je potvrdio da je sanjao da je Klara ukrala prsten. Klari je loše, čuo sam se sa njom. Klara mi je ispričala da je Siniša silovao drugaricu njene drugarice pre 30 godina. Klara priča da su i one imale probleme sa Sinišom. Miljana je pokušavala da se ubije, bežala od kuće. Radila je u kafani u Čačku, krala je lakove. One su kao neki moralni konzilijum. Miljana se zaljubljivala u ljude od 50, 60 godina. Optužuju ženu da je ukrala nešto. Klara mi je pričala tačnu količinu novca, koju im je čuvala. Organizovala je rođendane za decu. Pričala je da je Siniša pijan, da zlostavlja devojke po gradu. Da su monstrumi, da ne veruje na šta su sve spremni da bi izvadili sebe" rekao je Marko pa nastavio:

"Ja sam izbacio i policijski zapisnik. Klara ih je slikala ispred stanice, da bi slike bile u novinama. Ja sam potpisao tekst, u kom je izjavila da ih zlostavlja 10 godina. Sva sreća pa ih ne sluša niko. Ne mogu da verujem da postoje takve budaletine. Ja jesam njoj davao lažne informacije o sebi, zvala me je da kuka u 1 noću, kako se Bojan Tomović zaljubio u njenu majku. Govorila mi je da je Zola šutirao kolica, da mu je nalazila drogu u kupatilu. Onda ona izmišlja o šumama" rekao je Marko u emisiji "Narod pita".

