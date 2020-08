GADILA SAM SE SEBI! Ela Dvornik pokazala STOMAK: Nakon POROĐAJA nikako da se izbori sa OVIM! (FOTO)

Ćeka pokojnog Dina Dvornika, Ela Dvornik iza sebe ima dva porođaja, a sada je otvoreno pričala o promeni koju je njeno telo doživelo.

"Krenimo s najlepšom slikom ovog leta. Znate šta je najgore na ovoj slici? Većina ovog nije salo. Volela bih da je sve salo, jer salo možeš da skineš, ono što ne možeš da skineš je koža. Ali sretna vest je da sam mlada i u prošloj trudnoći je ta koža odlazila 10 meseci, a ovu trudnoću sam imala duplo veći stomak. Al ne tugujem za sada. Jeste da me nervira. Jako me nervira! Nervira me jer pazim i trudim se a ona se kamuflira sa salom, al neka. Opraštam sebi sve, i svom telu, pre skoro 6 meseci samo sam ležala na operacionom stolu. Zašili su mi ne znam kolko slojeva stomaka. Moram biti nežna i pravedna prema svome telu. Svašta je istrpelo i svašta će još istrpeti", poručila je izmešu ostalog.

Objasnila je da je zato nije bilo na društvenim mrežama.

"Jer sam bila sa porodicom, uživala u trenutku, jela sam i dobro i loše. I kretala sam se i nisam, i sviđala sam se sebi i gadila. U svakom slučaju, da grozne smo prema sebi i kad smo najbolje. Previše se osuđujemo, kritikujemo, ma znate sve. Neću ništa soliti."

