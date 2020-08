NE MOŽE NEKO BEZ SAGLASNOSTI DA VODI MALOLETNU DECU! Ivica Dačić o slučaju Tanje Savić: Poslali smo notu Australiji!

Pevačica Tanja Savić je izela nove detalje o odnosu sa mužem Dušanom Jovančevićem, a onda je Ivica Dačić rekao koje mere će biti preduzete.

foto: Printscreen/Prva Tv

"Kako je moguće da čovek odvede dvoje maloletne dece i napusti državu bez odobrenja majke?" upitao je voditelj Ivicu Dačića.

"Mi ne znamo kako se to desilo zato što to nije pitanje za nas, nego za MUP. Ovde je pitanje kako su uopšte otišli, avionom ili kolima. Postoji sumnja da se to desilo letom Qatar ervejz 15. aprila. Takve su najnovije informacije... Ovo o čemu je Tanja govorila je prateći element i suština svih problema koji se pojavljuju u brakovima sa nekim tužnim efektima za decu. Mi smo imali nekoliko ovakvih slučajeva, situaciju sa Slavicom i njenom decom..." rekao je Dačić.

"Za rešavanje ovog slučaja, moram da budem potpuno direkatan, ovo je pravno pitanje. Mi ćemo kao diplomatija uraditi sve što je na nama. Tanja se nama obratila 23. jula. Mi smo to predali Ministarstvu pravde. Skupili su sve potrebne informacije, a onda smo poslali zvaničnu notu Australiji. Treba reći da deca imaju australijske pasoše, a Tanja nema, ona ima važeću dozvolu za boravak u Australiji" dodao je.

"Takođe, oni su brak sklopili u Australiji. Taj brak nije prijavljen ovde, našim organima. Kad se skupi cela dokumentacija, pokreće se postupak, australijski organi će uzeti u razmatranje zahtev. Rok za postupanje njihovih organa je 6 nedelja, od datuma pokretanja postupka. Za to je potreban niz pravnih procedura, na čemu radi Ministarstvo pravde. Prema našim informacijama deca se nalaze kod Dušanove majke u Kvinslendu. Ne može neko bez saglasnosti roditelja da vodi maloletnu decu" objasnio je Dačić.

foto: Printscreen/Prva Tv

- Ako je bilo propusta, bio je posledica nekih falsifikata. Teško je da neko izvede decu bez saglasnosti - rekao je Dačić u jutarnjem programu na Prva Tv.

"To se već jednom desilo, pre dve godine, da je on odveo decu. Nije prijavila. To su već neke lične stvari. Ovde će biti potreban veliki napor. Mi se međusobno solidarišemo, kad govorimo o tome, ali biće procedura... Ako Australija smatra da ima osnova, pokreće se procedura i može da traje nekoliko nedelja" kazao je Ivica.

Tanja Savić je navela da je pre par dana stupila u kontakt sa svojim sinovima, da su oni malo ljuti na nju. Pevačica ne zna šta se dešava, smatra da je Dušan lažirao potpis kako bi deca prešla granicu.

"Oni imaju dvojno državljanstvo, ne znam da li je lažirao moj potpis na aerodromu. Ja sam bila prevarena i nasela sam na tu priču. Nisam nikad podnosila zahtev za razvod braka. Stalno mi je govorio da nisam dobra majka, ali sam kasnije shvatila da sam ja ta koja je bila okej.", rekla je Tanja.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs / M.M.

Kurir