DRAGANIN BIVŠI DEČKO SE UKLJUČIO U EMISIJU: Sramota me je što sam bio sa takvom osobom! Mitrova mu je ovako ODGOVORILA!

Bivši dečko Dragane Mitar, Pavle Jovanović se uključio uživo u emisiju pa istakao da ga je sramota što je bio sa devojkom kao što je ona.

"Želim da kažem, prvo kada sam ušao u "Zadrugu 2" rekao sam da je najsavršenija žena. Sada mislim da je dno dna. Sramota me je što sam ikad bio sa takvom osobom. Za Marka ne mogu da kažem ništa lepo. Pre "Zadruge 2" za njega nisam čuo ni video, ni dok sam se zabavljao sa "gospođicom magistralom". Pitao me za Sanju Stanković, pa kad sam mu dao izjavu on je napisao da sam rekao da je bila sa fudbalerima i političarima. Pričala mi je da se taj auto nalazi u Novom Pazaru" govorio je Pavle.

"Ti si živ, ne mogu da verujem. Čovek vaskrsnuo. Nisi tema, ja te nisam pominjala. Mislila sam da si se oženio, da si postao tata. Voli me i dalje u tišini, hvala ti puno. Bio si ovde u emisiji, svašta si pričao o meni i Edu. Upućen si u moj život, mog bivšeg muža. Videla sam da si postao potrčko, nosiš kofere Marku i Luni. Samo neke bivše budaletine mogu da se jave. Mislim da je tvoja devojka ponosna što si se uključio. Napiši knjigu o meni" rekla je Dragana u emisiji "Narod pita".

