ROMANA PANIĆ UŽIVA U RODNOJ BANJALUCI! Pevačica spojila lepo i korisno: Staviće na papir sve ono kroz šta je PROŠLA!

Romana Panić napustila je Beograd posle samo nekoliko dana boravka i trenutno se nalazi u rodnoj Banjaluci. Tamo je otišla prekjuče kako bi bila sa svojim najbližima, roditeljima i sestrom, s kojima se nije videla više od pola godina. Boravak u glavnom gradu Republike Srpske iskoristiće i za pisanje knjige, o čemu smo pisali pre tri dana.

Tamo će imati neophodan mir i koncentraciju kako bi u naredne dve nedelje stavila na papir sve ono kroz šta je prošla otkako je upoznala emotivnog partnera Filipa Mrkajića, s kojim je bila u zatvoru u Australiji zbog pljačke. Prema našim saznanjima, Panićeva je Beograd napustila u petak po podne. Granicu je prešla na prelazu Sremska Rača jer preko Hrvatske nije mogla da putuje zbog pandemije koronavirusa, pa je do svojih roditelja putovala koji sat više. Oni su sada znatno smireniji i ne osuđuju je zbog neprijatnosti koju im je priredila, iako su u početku bili vrlo ljuti, što smo mogli da vidimo i po izjavama njene majke za medije. Na fotografijama iz Banjaluke koje je objavila na društvenoj mreži Instagram Romana je sređena i u društvu prijatelja uživa pored bazena, osmehujući se na svakoj slici.

Podsetimo, sud u Brizbejnu je 27. juna izdao saopštenje u kojem je pisalo da su Romana Panić i Filip Mrkajić uhapšeni zbog pljačkanja bankomata u tom gradu. Policija je prethodno pribavila sve dokaze, snimke s video-kamera, izjave svedoka, prepiske iz telefona pevačice i njenog partnera, tako da je Romani i Filipu ostalo samo da priznaju krivično delo, što su oni i učinili, pravdajući se da su ostali bez novca u Australiji, gde su došli pre pandemije. U zatvoru je Romana bila do 1. avgusta, nakon čega je smeštana u centar za migrante, a u Beograd je deportovana 10. avgusta.

Digla cenu Traži 70.000 evra za ulazak u "Zadrugu"

Kad je videla da za nju vlada veliko interesovanje javnosti, Panićeva je odlučila da to dobro unovči. Knjigu o svom robijaškom iskustvu će najverovatnije napisati uskoro i za to će dobiti 20.000 evra, a kako stvari stoje, profitiraće i od ulaska u rijaliti. Ponuđeno joj je da postane takmičar "Zadruge" za honorar od 50.000, ali Romana sada smatra da je to malo. Produkciji je poručila da ipak neće da uđe za honorar ispod 70.000 evra i, kako saznajemo, njen zahtev će biti ispunjen.