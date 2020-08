ŽIVU BI ME SAHRANIO! Tanja Savić u pesmi otpevala svoju agoniju, a OVE reči su svima PROMAKLE! Niko nije ni SLUTIO! FOTO

Pevačica Tanja Savić poslednjih meseci prolazi kroz pravu agoniju nakon što je njen muž odveo decu u Australiju. Ona je rešila da se bori za njih i da ih vrati, a otkrila je i da je kroz jednu pesmu opisala kroz šta prolazi.

foto: Printscreen/Prva TV

Pevačica je nedavno govorila i kako je Dušan huškao decu protiv nje, a sada je rekla i kako postoji pesma koja opisuje njeno emotivno stanje, kao i sve ono što se dešava u njenom domu. Pesma se zove "Siroče", a niko nije naslutio šta stoji za svega.

“Ponekad k’o siroče zaplačem, svako bi takvu me udomio. Ti bi mi lutku najdražu na sred ceste slomio, kartu mi kupio bez povratka, ni gladnu ne bi me nahranio. Kad pođe voz na onaj svet, živu bi me sahranio - deo je teksta ove Tanjine pesme.

"Ovaj projekat posvećujem svim ženama koje su trpele i trpe nasilje u porodici, kao i ljudima koji su u prilici da to nasilje spreče", napisala je Tanja, a niko nije ni slutio da joj se to dešava.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir