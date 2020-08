SARA JO RETKO KAD PRIČA O DEČKU MILKU: Sada je otvorila dušu, ovo im je NAJBITNIJE U VEZI! Progovorila i o razočarenjima

Sara Jovanović progovorila je o svom privatnom životu i vezi sa Milkom Babićem koji je osvojio njeno srce.

Koliko nas nekada ljubavna razočaranja očvrsnu?

- Svaki odnos, nebitno da li je u pitanju prijateljski ili partnerski, nosi sa sobom neku vrednost. Smatram da ni jedna osoba ne uđe tek tako u naš život, već je tu da nas nauči neku lekciju ili više njih. Čak se i za najbolnije krajeve trudim da ih doživim na drugačiji način. Verujem u sudbinu i da se apsolutno sve dešava s razlogom.

foto: Profimedia

Nedavno si boravila u Rovinju, odmarala. Koliko ti je bio potreban odmor?

- Ove godine sam posebno zahvalna što sam uspela da organizujem odmor; verujem da je trenutno svima prekopotreban “beg od realnosti”, tačnije od svega onoga što nas je zadesilo od početka 2020. Prvi put sam posetila Rovinj i svakog dana sam maksimalno uživala u čarima koji nam je isti pružio. Dani su mi proleteli nikad brže.

foto: Profimedia

Na odmoru ti je društvo pravio dečko Milko. Koliko je dobro što ste iz sličnog posla i imate slična interesovanja?

- Mislim da bi fokus za ovogodišnji odmor ipak trebalo da bude na Nori (smeh). Bila je glavna šarmerka na plažama. Prvog dana je pokušavala da ugrize talase, a onda se vremenom toliko opustila da nismo mogli da je ubedimo da izađe iz vode. Bacanje šišarke ili štapa je, naravno, bio "must", ali u tolikoj meri da se plašim da ću dobiti teniski lakat (smeh).

Koliko u ljubavi ima kompromisa i da li si pristalica istih?

- Građenje jednog odnosa podrazumeva dogovor, uzajamne ustupke, i u nekoj meri i kompromise, ali čini mi se da je od ključnog značaja biti svestan razlike između dobrog i lošeg kompromisa. Ako postoji zdrava osnova, verujem da će biti prisutni samo dobri koji će doprineti razvitku veze, a ako postoji jednosmeran kompromis, tačnije ako se čini samo da bi se jedan partner zadovoljio, a drugi se ne oseća dobro u svojoj koži - onda sve pada u vodu. Koliko god da je par kompatibilan, nemoguće je imati isto mišljenje o svemu; zato je bitna dobra komunikacija, razumevanje, strpljenje, kao i da se ne polazi samo i isključivo iz svoje tačke gledišta, već da se u većini situacija sagleda šira slika.

Zračiš pozitivnom energijom. Koliko ti je to davalo snage u možda nekim teškim situacijama da ideš napred?

- Drago mi je da me ljudi uglavnom tako doživljavaju. Jesam po prirodi pozitivna i strašno istrajna u svemu što radim. Zato je i u poslu čest slučaj da što je izazov veći, ja sam rešenija da ostvarim svoj cilj (smeh). Ranije su me impulsivnost i nestrpljivost dosta koštale, pa sam u proteklih nekoliko godina radila na tome. Moram priznati da je ponekad teško živeti sa tim imperativom sreće koji se uglavnom nameće (pogotovo) u javnom poslu; ume biti pogubno, u nekim slučajevima i razarajuće, ume da stvori konstantan osećaj pritiska... A zapravo treba samo priznati sebi da su i loši dani ok. I oni imaju svoju svrhu.

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

Kurir