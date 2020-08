OVAJ ČOVEK ĆE POSTATI ANOREKSIČAN JEDE SAMO SUPICU! Nove fotografije Darka Lazića ŠOKIRALE fanove, preklinju ga JEDNO!

Poslednje fotografije koje je pevač Darko Lazić objavio na društvene mreže zabrinule su njegove fanove, te mnogi ističu da je previše smršao i da bi možda trebalo da se zaustavi:

"Ovaj čovek će postati anoreksičan jer samo jede supicu", "bukvalno se prepolovio", "nije više isti čovek"... su samo neki od komentara ispod Darkovih fotografija.

foto: Instagram screenshot

Podsetimo Darko je nedavno ispričao da je smršao čak 60 kilograma, u tome mu je pomogla operacija želudca, teretana i dijeta, nakon koje je mogao da jede samo kaše i supice.

Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - pričao je za “Blic” Darko Lazić i objasnio:

- Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti - priča Lazić.

foto: Instagram

kurir.rs/blic

Kurir