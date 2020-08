NE KUKAJTE DA NEMATE POSLA, NAROD JEDVA KRPE KRAJ S KRAJEM! Rada Manojlović BESNA na kolege i oplela žestoko po njima

Rada Manojlović priznala je da joj smeta što se pojedini pevači žale na krizu, budući da zbog pandemije korona virusa mesecima nemaju nastupe.

Rada Manojlović priznala je da joj smeta što se pojedini pevači žale na krizu, budući da zbog pandemije korona virusa mesecima nemaju nastupe.

- Ne pronalazim se u priči kolega o finansijskim problemima, ali ću reći svoj stav objektivno i hladne glave. Narod je kivan i na to ima potpuno pravo ako uzmemo u obzir šta mu se decenijama predstavlja i šta je zapravo estrada. Ima više od 30.000 muzičara, klavijaturista, bubnjara, gitarista i onih koji vežbaju i uče ceo život, koji su sve uložili u instrumente i koji od tog posla izdržavaju i sebe i porodice. Ti ljudi sada nemaju ništa - navodi pevačica.

foto: ATA Images

- Vaspitana sam da se postavim na mesto drugih i na taj način budem bliža problemima koje imaju. Mnogi se godinama školuju za druge profesije, ulože sve što imaju i na kraju ne rade u svojoj struci. Mnogi inženjeri i profesori su me vozili taksijem, a to je zapravo naš glavni problem i izvor nezadovoljstva ljudi. Ne mogu da žive od posla za koji su se školovali. Da mogu, estrada im nikada ne bi bila problem.

Pevačica, koja već nedeljama boravi u rodnom selu Četereže, istakla je da bi nju bilo sramota kada bi se žalila.

- U svakom slučaju, pored toliko ljudi koji žive od minimalca, pored toliko onih koji su ostali bez posla, pored poljoprivrednika koji bacaju svoje proizvode jer nemaju kome da ih prodaju, u najmanju ruku je neumesno žaliti se na društvenim mrežama. Kod kuće imam i poljoprivrednika i trgovca, vrlo dobro znam šta govorim i lično bi me bilo sramota da se žalim, i to još javno. Ma ne bi mi palo na pamet. Podržavam narod jer pored problema sa kojima se suočava kukanje javnih ličnosti dođe kao prst u oko i izaziva opravdani gnev. Muzička industrija jeste ugrožena i treba joj pomoći, da se ne shvati pogrešno, uvek ću podržati kolege i muzičare, ali molim vas, potražite svoja prava kao i svi drugi u za to predviđenim institucijama i na način koji dolikuje ozbiljnim profesijama i udruženjima - navela je Rada.

- Nemojte se žaliti na društvenim mrežama jer ispada da se žalite narodu umesto državnim organima. Posle ne treba da vas čude negativni komentari od već izmučenog naroda. Šta drugo da vam kažu ljudi koji godinama jedva krpe kraj sa krajem. Jednostavno, na pogrešnoj ste adresi, a sigurna sam da ovaj problem može da se reši civilizovano i dostojanstveno - zaključila je ona.

foto: Dragana Udovičić

kurir.rs/alo

Kurir