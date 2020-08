ĐANI VIŠE NIJE BAKŠIŠ MAŠINA Pogledajte kako su ženu od sultana zakitili evrićima, gurali joj pare kako su stigli VIDEO

Pevačica Tijana Milentijević, koja je dobila nadimak žena od sultana, pevala na jednoj proslavi i svojim raskošnim glasom oduševila sve goste, a kada je zapevala svoju, mnogima sada omiljenu numeru, nastao je lom!

Naime, oduševljeni glasom mlade pevačice, gosti su poskočili da igraju i gurali joj dinare i evre.

Tijana je taj detalj sa proslave podelila na svom Insta storiju, dok se jasno vidi da u jednom momentu ne može da drži sav novac koji je dobila.

Podsetimo, Tijana se svojevremeno takmičila u "Zvezdama Granda", dok je još bila tinejdžerka.

- Došla sam do superfinala, Popović je odlučio da to bude top 10, a ne top 8, u poslednjem trenutku. Iz prvog pokušaja, što je baš čudno sam došla do superfinala. Što se tiče kolega, ja sam sa svima u dobrim odnosima. Što se tiče pesama, Saša mi je odabrao samo prvu pesmu "Lepa, mlada, pametna" a što se tiče ostalih pesama, to je već moj izbor. Već duže vreme nisam radila sa njima, tako da sam otpočela individualnu karijeru, pa ću videti dokle ću dospeti - rekla je pevačica, pa istakla kakvo mišljenje ima o Popoviću.

