ZERINA OPTUŽILA DADU GLIŠIĆA ZA NASILJE: Tukao me je pesnicom u leđa!

Zerina Hećo tvrdi da je pretrpela nasilje od bivšeg dečka, pevača Dragoslava Dade Glišića. Nekadašnja učesnica "Parova" i "Zadruge" je u policiji rekla da ju je pevač u više navrata tukao i izbacivao iz stana u Beogradu, u kome su živeli, a poslednji sukob imali su u noći između subote i nedelje, kada ju je navodno tukao u centru prestonice.

Nakon što je Dado prijavio Zerinu policiji tvrdeći da ga proganja i ne da mu mira, ona je objavila njihovu privatnu prepisku i navela da ju je duže vreme maltretirao. Hećo se oglasila video-snimkom na Instagramu, kada je bila vidno potresena.

- Zvala me je policija da dam izjavu. On je mene povredio u subotu uveče. Napravio je prijavu na osnovu svoje priče. Meni je policija rekla da dođem i da dam izjavu. Moram u ovom stanju, dok sam bolesna i primam infuziju da idem tamo - rekla je ona kroz suze i dodala da je jako bolesna, da ima rak i da je u Beogradu zbog hemioterapije.

Hećova je objavila i svu prepisku sa Dadom u poslednjih nekoliko dana, gde se vidi da ju je on molio da razgovaraju, da se pomire, obećavajući joj da će joj pomoći u muzičkoj karijeri, ali da ona mora da blokira jednog svog prijatelja. Kada je završila u policiji u nedelju po podne, objavila je policijski izveštaj. - Živeli smo se u njegovom stanu u Dositejevoj, ali me je on pretukao i isterao iz njega. Udarao me je rukama i nogama po glavi, telu, imala sam povrede, hematome i crvenilo. Tako pretučenu i bosu me je izbacio iz stana, a moje stvari je bacio kroz prozor. Nisam to prijavila policiji, niti sam išla kod lekara, ali sam povrede zabeležila telefonom. On je tada bio u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika - stoji u izveštaju.

Ona je dodala da taj slučaj u februaru nije jedini kada ju je pretukao. - Držao me je zaključanu u stanu po nekoliko dana kako ne bih izašla napolje i neko video modrice. I kada je bio u stanu, ključ je držao kod sebe, a kada je spavao, držao ga je oko vrata. Imam svedoka, administratorku mojih društvenih mreža Milu, koja je u novembru prisustvovala kada me je fizički maltretirao i izbacio iz stana. Ona je to zabeležila telefonom, odvela me u svoj stan, a sutradan me je Dado molio da mu oprostim, da se vratim, što sam i učinila - piše u policijskom izveštaju.

Zerina je zatražila od organa reda veštačenje pevača, jer je uverena da se on i dalje drogira. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Hećovom, ali je njena prijateljica rekla da je ona jako uznemirena i da joj treba mir, dok Dado nije odgovarao na naše pozive.

Dado Glišić Da sam je tukao, bio bih u zatvoru Dado Glišić se oglasio na Instagramu. foto: Damir Dervišagić - Da je bilo nasilja sa moje strane prema Zerini, ja bih sada bio i zatvoru. Žao mi je što je došlo do ovoga i sramota me je šta sam posle svega doživeo, ali joj opraštam, teško je podnela što više nismo zajedno. Odustajem od krivičnog gonjenja za klevetu i pretnju, znam da se i ona potajno kaje zbog ovoga što je uradila - napisao je Dado, ali se posle nekoliko sati predomislio: - Noćas sam sve prijavio policiji. Neće niko manipulisati činjenicama i kaljati lažima moj ugled. Zavoj je imala pre dva dana, a sada tvrdi da sam je sinoć ja povredio, a ja je nisam ni video. Opet samopovređivanje, klevete, kako bi oprala sebe i svoje ludilo.

