USPEVAM DA OBEZBEDIM MINIMUM! PRIJATELJI JOJ POMAŽU: Ljiljana Jakšić jedva sastavlja kraj sa krajem, a sama odgaja dete

Ljiljana Jakšić zbog situacije sa virusom korona već mesecima ne radi.

Zbog toga glumica jedva ima dovoljno novca za svakodnevni život.

"Ova situacija na sve skupa jako loše utiče, ne može biti dobro i u celoj priči je samo važno sačuvati psihu. Što se finansija tiče, to je grcanje i u ovim trenucima su mi se prijatelji pokazali i uspevamo da preživimo, ali sve u svemu gledam da sačuvam psihu. Trenutno su problem ti računi koji se gomilaju, imam kredit za stan, tako da to prosto stoji danas iza sutra, a kako ću isplatiti, ne znam. Pitanje je sve. Pokušavam koliko god mogu da ne razmišljam na taj način, razmišljam o sutra, od nabavke do nabavke, sve misleći da će ovo proći. Aktivno razmišljam da smislim šta bih mogla drugo da radim, ali ne nalazim još uvek šta bi to moglo biti", ističe "Salveta", i dodaje da su joj prijatelji pružili finansijsku pomoć:

foto: Printscreen/Youtube

"Kao slobodni umetnik imala sam pravo na pomoć države od 90.000 za prva tri meseca, koji je stigao u neko doba. Ono što se desilo je da sam bila zatečena, moji prijatelji uplatili su na moj račun novac za izvođenje pet predstava, i to onda kad se budu stvorili uslovi. Tako da mi je to neka pomoć, zbog koje bih sad mogla da zaplačem koliko sam ganuta tim gestom. To su trenuci kad čovek shvati da postoje divni ljudi i da zahvaljujući njima možemo mnogo da uradimo u životu. Neko se setio i uplatio za pet izvođenja predstave, nekome je to bilo važno. Imam divne prijatelje i sutra bih uradila bilo šta za njih, jer to vraća veru u život."

Ljiljana ne krije da situaciju dodatno otežava i to što je samohrana majka.

"Ova situacija zvuči malo banalno, kao kad ptici svežete krila i ne može da leti. Ja 38 godina radim ovaj posao i sad odjednom ne radim ništa. To mi ubija psihu. U ovakvim situacijama uspevam da obezbedim minimum, koji srećom uspevam a da akcenat stavim da sam mama mog deteta i to me jako veseli i sve vreme posvećujem njoj, zato sam prebacila fokus na tu stvar. Uspevam da budem vesela i raspoložena i gledam da se bavim svojim detetom", iskrena je glumica, i dodaje:

"Dete treba da mi pođe u školu, i to mi je neka posebna vrsta stresa pod ovim okolnostima. Mi moramo da se borimo, i kad je bolje i idealno, uvek postoji borba. Sad je borba s ovakvom situacijom u poslu i kovidom, ali to treba shvatiti kao izazov i naći način. Sad se može videti ko je koliko jak, ko može da izdrži, treba naći način da i posle ovoga trajemo."

Ljiljana ističe da je ponosna na svoje prijatelje i kolege koji su joj se našli u ovim teškim trenucima.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Zorana Jevtić

