ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Nemarko napravio dete služavki!

Drage moje abronoše, vidim da je na prošlu kolumnu bilo dosta vaših komentara i da vam se dopali šta sam sve saznala i otkrila, pa će tako biti i ovaj put, nadam se.

Počećemo od jednog starijeg pevača koji se javnosti predstavlja porodičan čovek, mada tu i tamo o njemu procure poneke afere u javnost. Zvaćemo ga Nemarko. Ovo što sam sada, moram da priznam, šokiralo je i mene, iako sam se naslušala svega i svačega. Nemarko je već u poodmaklim godinama, ali ga to ne sprečava da i dalje švrlja, naočigled supruge koja mu gleda kroz prste. Njih dvoje su neko vreme bili razdvojeni, a razlog je, verovali ili ne, taj što je Nemarko napravio dete svojoj kućnoj pomoćnici! Kada je to saznala, žena se pokupila i otišla od njega, a on je na sve načine pokušavao da sakrije bruku od javnosti. Posle nekoliko meseci uspeo je da ubedi svoju dragu da mu oprosti i tu aferu i da se vrati u porodični dom. A dete iz vanbračne afere raste, mislim da sad već ima oko dve godine. Saznaćete detalje kad tad.

Svi su se čudili tome kako je Dugonoga pevaljka, koja pristojno peva, ali nema nijedan hit, dugo uspevala da ima status zvezde na estradi. Posebno tokom devedesetih. E, pa, saznala sam i to. Pored toga što je bila u šemi sa menadžerom, starcem od 70 godina, ona je uporedo imala seksualne odnose i sa još nekoliko ključnih ljudi iz sveta diskografije. Jedan od njih bio je zadužen za zabavni program kuće za koju je snimala, pa je tako Dugonoga imala reklame ne pretek. A kad neko iskače iz frižidera ljudima, onda mora da bude u trendu, makar i sa šund pesmama.

I njena koleginica Miljenica je imala sličan put, s tim što nije snimala bućkuriš već prave, ozbiljne hitove. Ali, nikako da joj krene popularnost, uvek je bila tu, prisutna, ali nebitna. E, onda je našla dasu koji ju je probio na televiziji koja je tada bila glavna. U pitanju je čovek zaposlen u režiji, bez funkcije, sredovečan, oženjen... Njegova uloga je bila da, kad god bi program iznenada bio prekinut zbog raznih smetnji, odmah pusti spot svoje švalerke, koji je već bio spreman na traci. I tako Svetica postade zvezdica. Ostatak njene priče dobro znate.

Načula sam i da se Dugokosi opet zadužio kod zelenaša i da nikad nema dinara u džepu. Zato su mu svi saradnici okrenuli leđa, jer neće niko da mu rbmači mesec dana da bi dobio obećanje da će dobiti zarađeni honorar - jednog dana. Toliko za danas, sledeće nedelje vam pišem sa odmora iz susedne države.

