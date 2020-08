MILOŠ BOJANIĆ TVRDI: Lepi Mića je MAKRO I LOPOV, u rijaliti ulazim ako idu Čeda Jovanović i Nenad Čanak!

Miloš Bojanić ne daje često intervjue, ali kada nešto kaže, to odjekne kao bomba. Ovoga puta, folker je potkačio Lepog Miću, za kog kaže da je makro koji podvodi devojke u "Zadruzi". Ali to nije sve.

Pevač kaže da u rijaliti ulazi samo pod jednim uslovom - da sa njim u igri bude Lider LDP-a Čedomir Jovanović i Nenad Čanak.

Hoćemo li vas videti i novoj sezoni "Zadruge"?

- Kad bi ja ispričao šta je to to bi bilo ludilo. Gledaoci ne vide ono što treba: život koji se tamo živi, kuhinju, toalet i ostala čuda. To je katastrofa. Ja sam bio mesec dana i pobegao. Svaka priča ima početak, razradu i zaključak. Tamo prolaze ljubavne priče, a sa kim ja u 70 godina to da imam, to je van pameti.

A lepo vam je bilo kad ste bili u "Farmi" i uzimali pare?

- To u čemu sam ja učestvovao je pravi projekat. Ovo danas nema koncepciju. Lepi Mića je glavni scenarista, provodažija. On dovodi te devojke na seks. To se kaže makro. On je namazani sarajevski lopov. On njime ne kaže "idi tamo, imaj seks", ali namazan je. On tu talasa, drži govor, glavnu reč i svi su shvatili da moraju da kleče ispred Miće.

A kako Zorica Marković može da izdrži?

- Zorica je ozbiljna priča. Nije ona u ovom klišeu, niti može da bude tu. Sigurno ima neke interne dogovore.

Koga biste vi voleli u rijalitiju?

- Čedu Jovanovića, Čanka, popove, ozbiljne kriminalce. Intelektualce sa kim bih mogao na jednakom nivou da se nadmećem i da imam teme, a ne ove koji su došli do zida i nemaju kud. To im je jedini izvor primanja i to zloupotrebljavaju. Znači, ja bih voleo da mi dođe Čanak i da ga ja pitam gde su naše pare, pa Čedu da vidim čime se on to bavio. Da se sudarim sa njima, a ne sa ovima. Ja ne mogu da prodajem ljubavne scene, nikada se nisam time bavio.

Bezbrižan Od korone me štite priroda i domaće vino Vas je zaobišla korona, je l' se plašite? - Korona ne može da dođe kod mene jer tu gde živim ima ruže vetrova, zelenila, živim u kisoeniku. Štiti me priroda i domaće vino.

Estrada se žali da nema novca?

- Pa ne može i jare i pare. Kokain, ludilo i Las Vegas. Što ja ne kukam? Evo, ja pravim bazene igram se sa životom. Oni su to morali da razmišljaju ranije. Pare se čuvaju kad najviše imaš. Ali ne, čim su došli do para, to se menjaju automobili, kocka, ruleti, kokai, garderoba, a kad je došla kriza, rezultat je tu. Evo ja imam roštilj i ja pozivam sve da dođu kod mene na more, ne treba ništa da plate.

Znači, vama je život med i mleko?

- Eto Aleksandar Vučić se ponaša kao ja. Kad je došlo do krize on je štedeo i podelio svom narodu po 100 evra. Meni to ništa ne znači, ali lepo je da jedan predsednik brine za svoj narod. Nismo mi Amerika da podeli po 1000 evra, nego koliko ima, toliko je i dao. On i ja smo isti, mi smo domaćini. Kad ga niko nije podržao, ja jesam i uvek ću. Znao sam ja ko će svom narodu pomoći. Ja sam znao pre svih. Eto, moje kolege ne znaju da štede, neka uče od predsednika.

Ko vam je sa estrade zabio nož u leđa?

- Ja sam takav čovek koji nikoga ne mrzi. Nisam imao problem sa kolegama.

Imate li neki porok?

- Samo hedonizam. Nisam nikad šmrknuo nisam ni gledao kad neko šmrče, a kamo li da to uradim. Moja deca i ne puše. Mi smo malo više seljačkog tipa. Nismo mi urrbani da bi uzimali drogu. Mi radimo i gledamo svoja posla.

O Mitru Miriću Ja živim u Austrougarskoj, a on dole pod Turcima Vaš kolega Mitar Mirić ima trostruko mlađu ljubavnicu, kako je kod vas? - Ja sam nekad menjao ko čarape, a sad više ne menjam. Nisam se bavio njegovim životom. Ja živim u Novom Sadu u Austrogarskoj monarhiji, a on je dole pod Turcima.

