#couplegoals "Nije tuga kad imas nekog pola da je uzme..." Sve smo podelili u ovih poslednjih devet godina, sve je i lakse i lepse kad smo zajedno. Idemo dalje Milisave. Volim te 💜💛

A post shared by Goca Tržan (@gocatrzan) on Aug 17, 2020 at 11:37pm PDT