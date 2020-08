BILO BI TO ŽIVOTNO ISKUSTVO! Milica Dabović otkrila svoje planove, a evo šta joj predstavlja veliki IZAZOV!

Iako se o ulasku Milice Dabović u rijaliti priča već neko vreme, ona se do sada nije oglašavala tim povodom. Sada je pristala da otkrije neke detalje, koji će zasigurno iznenaditi mnoge.

Proslavljena srpska košarkašica, koja je u više navrata prethodnih nedelja pričala o borbi za egzistenciju, navela je da bi joj "Zadruga" bila veliki izazov, ali da nije sigurna kako bi se uklopila.

"Za mene bi to bio izazov. Moja želja je da vidim kako je tamo, ali ne znam kako bi se snašla i da li bih to mogla. Bio bi to veliki izazov i životno iskustvo, pa najiskrenije, volela bih da probam to" rekla je Dabovićeva.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs / Srbija Danas / M.M.

Kurir