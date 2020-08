PRETUKAO ME JE, ZAKLJUČAO I IZAŠAO IZ STANA! Zerina Hećo otkrila JEZIVE detalje kako ju je Dado Glišić ZLOSTAVLJAO!

Bivša zadrugarka Zerina Hećo otkrila sve o drami kroz koju je prošla. Na Zerinu je, kako ona tvrdi, fizički nasrnuo njen bivši emotivni partner, pevač Dado Glišić.

"Javio se sa pričom, smatrao je da sam talentovana i pozvao me je u Beograd. Odgovorila sam u poruku. On je bio inicijator dopisivanja, bio je uporan. Ja sam se upoznala, prijao mi je, bila mi je potrebna promena. Delovao mi je kao zrela ličnost. Tu je započela naša veza u Beogradu. Ja sam se vratila za Sarajevo, a on je insistirao da se vratim u Beograd. Ja sam se zaljubila u njega, pa sam odlučila da se vratim. On je mene ubedio u 2 dana da treba da ostanem da živim sa njim. Ja sam se zalepila za njega. On je radio sve što sam ja htela da jedan muškarac radi", započela je Zerina.

"Šminkerka je videla modricu ispod mog oka, kad smo snimali spot, ali ona je prikrila. To je prvi napad. On je imao nastup, ja sam došla, on je napravio ljubomornu scenu, ja sam napustila nastup, uzela sam taksi i otiša u naš stan, a on je ostao da nastupa. On je došao kući i to se desilo. On je bio pijan, ja nisam znala da konzumira narkotike, ja sam mu ispričala šta se desilo. On se izobličio, bacio me je na pod i udario mi je šamar. Ja sam dobila podliv ispod oka. On je prestao. Ja sam mu objasnila i kad je video da govorim istinu, počeo je da plače i kako je pričao da je poslednji put da je to uradio.", rekla je Zerina u emisiji "Specijal"

"Tukao me je, znao je da me pretuče i onda da uzme ključ od stana da ne bih pobegla i onda je spavao sa ključem oko vrata. Prvo me je zaključavao dok ne prođu modrice. Ja sam ostajala sa njim i to mi je postajalo normalno. Znao je da me izbaci iz stana bosu, ali sam se ja vraćala njemu"

