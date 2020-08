MAJKA MI JE BILA BOLESNA, JA NISAM OTIŠLA DA JE VIDIM ZBOG DADA! Zerina se gušila u suzama, ovo sebi ne može da OPROSTI!

Zerina Hećo tkrila da joj je Dado Glišić ostavljao 2000 dinara za sedam dana, a onda istakla da jedno vreme nije mogla da spava pa je posetila lekara.

"Pošto me je on finansirao, znao je da mi ostavi 2000 din za 5 dana. Nije imao osećaja za mene. On se opet vraćao na priču da on ne može da živi bez mene, da imaju krizu koju će prevazići.", počela je Zerina pa nastavila:

"Ja sam se dovela u situaciju da prestajem da jedem, dobila sam nagon na povraćanje. Uzimala sam lekove za smirenje i terapiju antidepresiva i nije mi pomagalo. Desilo se da sam sedela u stanu 4 dana i da nisam mogla da zaspim. Ja 4. jutro posetila sam doktora jer nisam mogla da izdržim. Ustanovila mi se dijagnoza. Tu je polako naš kontakt počeo da se prekida.", rekla je Zerina u emisiji "Specijal".

Ona je potom otkrila da nije bila sa svojom majkom kada je bila jako bolesna jer je ostala da Glišićem.

"Dobila sam savet jer sam bila u beznadežnom stanju, da počenem da se molim da se okrenem Bogu, doživljavala sam pakao. Ja sam se zatvorila u stan, nisam izlazila, bazirala sam se na muziku i na molitvu. Moje stanje što se tiče ishrane se pogoršava. Onda sma rekla sebi: "Spakuj se i idi kući". Rekla sam da idem za Sarajevo na 15 dana, da mi da pare za kartu. Kad sam došla kući i kad me je majka videla preplašila se. Nije me ništa pitala i videla je u kom sam stanju. Rekla je: "Moje se dete vratilo kući i polako ćemo". Moja mama je hladnija od mene, ona ne ispoljava tako emocije, ona to preživljava iznutra. Moja mama je bila jako bolesna pre par meseci, bila je u bolnici, sumnjali su na karcinom pluća, ja nisam tada otišla kod nje zbog njega, ostala sam sa njim. To sebi nikad neću oprostiti. Mama se izvukla, i to mi je zamerila i rekla mi je da se izvukla se samo zbog moje Sarah jer je njoj potrebna jer sam ja izgubila tlo pod nogama. Ja sam pred Sarom uvek znala da odglumim da je mami dobro. Mama mi je govorila da nikad pred njom ne pokazujem kada mi je teško i da će to da me izlači. To jeste istina, oporavljala sam se kući, bila sam bolje. On je i dalje slao poruke, maltretirao me. Ja sam počela da se dopisujem sa jednim dečkom koji je mene sretao na njegovim nastupima. Ja sam se javila tom dečku par meseci ranije, vezano za posao. Ali mi je pisao kad sam se vratila za Sarajevo, krenulo je dopisivanje prijateljsko. Meni je taj dečko prijao, zvao me je, bio je ljubazan i ponašao se pristojno. Mi smo odlučili da se upoznamo. Ja sam trebala da dođem za Beograd iz svojih zdravstvenih razloga jer sam u Sarajevo izgubila pravo na zadravstveno osiguranje. Mi smo se upoznali, ja sam rekla Dadi da dolazim za Beograd. Rekao mi je da će mi poslati pare za kartu jer je mislio da ću kod njega. Ja sam se osetila moćno i rekla sam mu da pošalje pare. Tako sam se ja skockala, dečko me je dočekao, proveli smo vreme zajedno, izašli smo na ručak, šetali, bilo nam je super i vraćam se za Sarajevo. On je sve vreme ćutao, nije se javljao, a ja nisam ni mislila na njega, počela sam da se vraćam u normalu. Komunicirala sam sa njim jer do dana jučerašnjeg sam mislila da je on dobar čovek - navela je Zerina.

