TARA S KRISTIJANOM PRAVI KLAN: Imam dokaze, Stanijina tarifa je 700 €, a njima daje popust! TEŠKE REČI

Tara Simov tvrdi da se Stanija Dobrojević prodaje za 700 evra! Bivša učesnica "Zadruge" kaže da starleta prodaje svoje seksualne usluge po Americi i Makedoniji.

Tara ističe da ima dokaze za svoje tvrdnje jer joj je bliska drugarica pokazala poruke u kojima se vidi kako Dobrojevićeva i nepoznati muškarac ugovaraju cenu seksa i mesto na kom će se sastati:

- Staniju Dobrojević lično ne poznajem dobro, ali čula sam svašta o njoj. Igrom slučaja imam drugaricu koja se kreće u takvim krugovima da preko sigurnih izvora zna koje se devojke u Srbiji bave prostitucijom. Neko joj je poslao skrinšotove u kojima se vidi kako Stanija sa klijentom ugovara viđenje i za to traži 700 evra! Pokazala mi je poruke i rekla da ne može da mi kaže ko joj je poslao dokaze - otkriva Tara.

foto: Printscreen/Instagram

Ona dodaje da Stanija ponekad svojim klijentima spusti cenu.

- Ponekad uzme i manje para, valjda kada joj je neko stalni klijent, da mu popust. Dugo sam živela u Skoplju i tamo sam po gradu čula sve i svašta o Staniji. Jedan dečko mi je ispričao da se ona u Makedoniji viđa samo sa biznismenima i političarima. U Srbiji izbegava da prodaje svoje seksualne usluge, da je ne uhvate. Zato stalno putuje u Ameriku ili Makedoniju.

Tara ne krije da će se u sledećoj sezoni "Zadruge" udružiti sa Kristijanom Golubovićem, koji već duže vreme ratuje sa Stanijom.

- Vidim da danima traje rat Stanije i Kristijana. On ništa nije slagao! Ne znam zbog čega Stanija jednostavno ne prizna kakvim se poslom bavi ako već toliko ljudi zna za to i ima dokaze. Neke devojke sa javne scene su to priznale, pa ih sada ljudi manje osuđuju. Ako uđem u "Zadrugu 4", sigurno ću biti uz njega i potvrditi ono što znam. Kristijan mi je baš interesantan. Ima dobre fazone, pa mislim da ćemo se super družiti.

foto: printskreen

kurir.rs/informer

Kurir