ŠOK! MIĆA RASKRINKAO LJUBAVNI TROUGAO! Janjuš nije bio samo sa Majom, evo s kojom je još u rijalitiju varao ženu

O tome koliki je Janjuš u stvari ženskaroš ne prestaje da se priča, pa se sad provlači ljubavni trougao u rijalitiju između njega i Maje Marinković i Ivane Šopić.

- Ovo je dokaz da je bio u vezi sa Ivanom. Posle ovoga on se zainteresovao za Maju, Ivana je pala u postelju kao Hasanagica, jedva je pretekla. Janjuš je govorio oko Nove godine da je Ivana jedina koju je voleo i jedina koju voli. To je bila veza, a ne zaj**ancija. Kao Tomović koji je govorio da je Jelena Pešić jedina dama, najlepša žena. Janjuš je govorio Ivani da je najviše voli, da je žena njegovih snova, bili ste u ljubavi. Kad su raskinuli, on je rekao da su bili drugovi, a ja kažem da su bili u vezi. Ivana je bila zaljubljena u njega i on u nju - rekao je Mića.

foto: Printscreen

Nisam ja bio sa Ivanom, jedina osoba u kojoj sam bio zaljubljen zna se ko je - rekao je Janjuš.

- Meni je Zola rekao da ne dajem ulogu Ivani da se ljubi sa Stefanom, Zola je došao kao izaslanik grofa Janjuševića, teško mu pada da izgubi Ivanu Šopić. Ovo je fin ljubavni klip Ivane i Janjuša. Ivana kaže Maji da se ne češka o njega. Zato je Ivana poludela. Ivana je svakom dečku pričala, to je dokaz da su Janjuš i Ivana bili u vezi, sve je govorila Janjuševiću isto što i Kariću, kao i Filipu Đukiću. Znači da je bila u vezi sa svima ili nije bila ni sa kim - rekao je Mića.

foto: Sonja Spasić

- Mića je krenuo u ofanzivu, ali nećeš me iznervirati lepi moj - naveo je Janjušević.

foto: Sonja Spasić

kurir.rs

Kurir