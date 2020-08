ZATEKLA JE HAOS: Romana otišla u Banjaluku jer su joj ISKLJUČILI struju u stanu u Beogradu zbog DUGA od 27.000 dinara!

Po dolasku u Beograd iz Brizbejna, gde je provela dva i po meseca u zatvoru zbog pljačkanja bankomata, Romanu Panić dočekale su brojne neprijatnosti, između ostalog i isključena struja u stanu u kojem nije boravila više od pola godine, saznaje Kurir. Zbog duga od 27.000 dinara pevačici je obustavljena isporuka električne energije početkom jula, ali ona je tada bila na robiji u Australiji i nije ni znala za taj problem. Kada je sa emotivnim partnerom Filipom otputovala najpre u Italiji prošle godine, ostali su neplaćeni računi, koji nisu bili veliki, ali se to u međuvremenu povećalo.

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Kada su je 10. avgusta deportovali u Beograd, na aerodromu ju je dočekao rođak, pa su se potom zajedno odvezli do njenog stana u blizini Marakane. Tad je i saznala da joj je isključena struja. Odmah je kontaktirala sa elektrodistribucijom i pitala u čemu je problem, pa su joj službenici objasnili da ima dug koji mora da uplati, kao i ponovno priključenje na brojilo, što košta oko hiljadu dinara. S obzirom na to da nije imala električnu energiju, ona je prvog jutra otišla do jednog kafića na Senjaku da bi napunila bateriju telefona, a onda su mediji saznali gde se nalazi i brzo stigli do nje. Delovala je srećno i raspoloženo, iako baš i nije imala razloga za to.

foto: Tamara Trajković

- Zar ne vidite da mi je lepo? Dobro sam, hvala na pitanju. Srećna sam što sam došla, još uvek traje euforija, uzbuđena sam. Divno je ponovo videti porodicu i prijatelje. Sve ćemo tek da pričamo, želim svima da zahvalim. Doživeli smo linč, nisam još spremna da dajem izjave o tome. To će da košta. Ne mogu sve sad da kažem. Treba mi vremena, želim da se slegnu utisci i da dam sebi vremena da se odmorim - kazala je ona tada. Posle ispijene kafe i napunjene baterije Romana je otišla u stan, ali je pre toga svratila do bankomata da podigne novac. Tada je to učinila na legalan način, preko svoje kartice. Sutradan je otputovala u Banjaluku, da ne bi sedela u mraku, a kako samo saznali, dug je pre nekoliko dana izmirila u celosti.

Oparila se Dobila avans za "Zadrugu" Panićeva će biti jedan od učesnika nove sezone "Zadruge", koja startuje u septembru, i za to će dobiti pozamašnu svotu novca. Prvo je tražila 50.000 evra za ulazak, a kad je videla da su producenti glatko prihvatili uslov i da je tražena na sve strane, podigla je honorar na 70.000. I to je produkcija prihvatila bez pogovora. Prema našim saznanjima, Romani je prošle nedelje uplaćen avans za učešće u tom šou-programu, tako da će pre početka rijalitija moći da reši sve svoje finansijske probleme.

Ivan Ercegovčević / foto: Damir Dervišagić, Tamara Trajković

